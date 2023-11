Alberto Fernández: "Tengo la tranquilidad espiritual de haber puesto todo en los 4 peores años del siglo"

A pocos días de finalizar su mandato e iniciar la transición, el presidente de la Nación Alberto Fernández aseguró tener "la tranquilidad espiritual de haber puesto todo en los 4 peores años del siglo”.

Faltan tan sólo 12 días para el traspaso de mando al presidente electo y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“Siento tristeza porque me hubiera gustado que uno de los nuestros me sucediera. Y digo qué pena que no pudimos hacer lo que queríamos o no salió, pero aun sabiendo que hubo situaciones complejas. Tengo la convicción de que hicimos muchas cosas y que, si uno tiene en cuenta el contexto, se hicieron bien”, aseguró el presidente saliente.

Fernández y Milei mantuvieron una reunión dos días después del balotaje en la Quinta de Olivos, "con el objeto de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas de gobierno".

Algunos rumores indicaban que el actual presidente se iría a vivir a España luego de entregar el mandato a Milei. En las últimas horas, se conoció que en medio de la interna en el PJ, pidieron la renuncia de Fernández y Máximo Kirchner a la conducción del espacio nacional y bonaerense, respectivamente.