El presidente Alberto Fernández reveló que durante su mandato "dos o tres veces" apareció una "mira telescópica" dentro del helicóptero en el cual se trasladaba, y que esos hechos tuvieron lugar "después" del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, el 1 de septiembre de 2022.

"Mientras yo fui presidente, dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero", señaló Fernández en una entrevista publicada hoy en el diario Perfil.

El mandatario detalló que vio en el interior de la aeronave "un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero".

Pese a la gravedad del hecho, dijo "no creer" que el potencial agresor "haya pretendido tirar el helicóptero".

"Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos 'no hagamos un problema con esto'", detalló el presidente saliente.

En esa misma entrevista, Fernández había dicho que "las familias de los que hacemos política, así como amenazan a la familia de (Sergio) Massa, viven permanentemente amenazadas en las redes sociales, o amenazadas por email o amenazada por WhatsApp, permanentemente".