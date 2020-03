CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente Alberto Fernández encabezó este domingo al mediodía la apertura del 138° período de sesiones ordinarias del Congreso, la primera desde su asunción al frente del Ejecutivo. Allí, casi al final del discurso, el mandatario nacional anunció que en los próximos 10 días enviará al Congreso el proyecto de legalización del aborto.

La apertura fue a las 11.20 y estuvo a cargo de la presidenta provisional del Senado, Cristina Kirchner. El discurso de Alberto Fernández empezó a las 12, en una exposición frente a ministros y funcionarios, gobernadores e intendentes -entre ellos el mandatario provincial de Chubut, Mariano Arcioni y el jefe comunal de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque-, jueces de la Corte Suprema, embajadores e invitados especiales, y terminó a las 13.19.

"Como lo hice el día que asumí, vengo a ratificar con mi presencia el cambio rumbo", dijo Fernández



El momento más álgido de su intervención fue cuando anunció que enviará un proyecto para legalizar el aborto. "Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres", sostuvo el presidente Alberto Fernández, quien agregó: "La existencia de la amenaza penal condenó a mujeres a abortos que pusieron en riesgo su salud".



"Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede, es un hecho. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y a las mujeres en particular. Dentro de 10 días voy a presentar un proyecto de interrupción legal del embarazo", analizó.



Además, adelantó que presentará un proyecto de ley que instaure el programa de los 1000 días "para cuidar a la mujer embarazada y a sus hijos en los primeros años de vida" y un programa de educación sexual integral.



"Queremos terminar con que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas de derecho", sostuvo el presidente Alberto Fernández al anunciar ante la Asamblea Legislativa que enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Justicia Federal.



Según informó Télam, el presidente anunció, además, que ordenará a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "desclasificar los documentos secretos" referidos al atentado a la AMIA.



También advirtió que el Banco Central analiza el proceso en el cual el país recibió divisas que "se fugaron". "Nunca más a un endeudamiento insostenible", dijo el Presidente, quien reiteró la idea de que el estado actual de la deuda es "insostenible".



"Tenemos que enfrentar una deuda pública récord en monto y vencimientos", sostuvo al analizar el tema de la deuda y le agradeció al Congreso haber votado la ley de reestructuración."Quiero agradecer al Papa Francisco que ante los líderes internacionales llamó a construir una economía con alma", dijo en ese mismo tramo.



Después, el Presidente anuncio el envío al Congreso de una ley para la creación del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino.



"Los hidrocarburos serán la palanca para el desarrollo productivo de nuestro país", definió al anunciar un proyecto de ley para desarrollar el sector de hidrocarburos y gas."Desde este Consejo tenemos que ser capaces de diseñar la agenda del futuro", sostuvo.



"El plan Argentina contra el Hambre es una herramienta para movilizar la economía de abajo hacia arriba", sostuvo luego de sostener que el problema que más le preocupa al Gobierno es elhambre. Además, advirtió que aquellos que especulan con los precios "no tienen lugar en esta Argentina".



Al inicio del discurso, Fernández también mencionó la importancia de que "la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros" y dijo que gobernar "no es mentir ni ocultar la verdad al pueblo", al iniciar su discurso ante la Asamblea Legislativa.

En el primer tramo del mensaje, el mandatario hizo un repaso por la "herencia" que recibió de la gestión de Juntos por el Cambio y repasó desde el brote de sarampión, la política económica "centrada en la especulación" y un "Estado debilitado donde casi desaparecieron los mecanismos de regulación".



Después, hizo un raconto de las medidas que tomó durante los primeros 100 días de gestión: los aumentos para los trabajadores públicos y privados, la doble indemnización contra los despidos, el relanzamiento de Precios Cuidados, la renovación de Ahora 12, y el congelamiento de tarifas.