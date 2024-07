El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado este viernes -en la habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada- sobre declaraciones del Presidente de la Nación, Javier Milei, en torno a Sergio Massa y su vinculación con el Banco Macro, a quienes acusó de haber impulsado un golpe de mercado para desestabilizar al gobierno.

Al respecto, el vocero ratificó lo dicho por el mandatario nacional y aclaró que “es una operación de mercado que no es pasible de judicialización”. No obstante, afirmó “es un tema que me excede; en tal caso es tarea del área legal brindar esa respuesta, no mía”, dijo ante la posibilidad del gobierno de iniciar acciones legales.

Y señaló: “ahora, me parece que - tanto el ministro Luis Caputo como el presidente de la Nación - dieron respuestas parecidas o similares. El tema es que uno de ellos, que fue en este caso el presidente de la Nación, explicó cómo hay un sector de la política - entre los que refiere la persona que vos nombraste - que evidentemente no están cómodos con que el presidente sea Javier Milei, y, desde el inicio, el presidente considera que efectivamente hubo ataques para desestabilizar al gobierno”.

“Me parece que Luis Caputo lo explicó bastante bien, en la entrevista con el doctor Feinmann, donde especifica que, si bien es una operación que está enmarcada dentro de la ley, por supuesto, que la envergadura que tenía la operación y las características de la misma, por usos y costumbres, el manejo que habitualmente se hace es diferente al que se hizo, ese lunes por la mañana, diez y media de la mañana. Así que no hay mucho más para decir. De todas maneras, es un tema que me parece está cerrado, que ha quedado ya en el pasado. No hay mucho más para comentar con respecto al tema”.

Ante la reiteración de la pregunta sobre las contradicciones entre lo que dijo el presidente y el ministro sobre si el Banco Macro había intentado desestabilizar al gobierno, y el ministro había dicho que no, cosa que sí dijo el presidente. Adorni respondió: “El presidente - en realidad - lo que dijo fue que no le sorprendería, visto y considerando que, efectivamente, desde el inicio de su gestión, están tratando de desestabilizarlo. No, no, dijeron conceptualmente lo mismo”, concluyó.