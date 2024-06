El defensor general de la Tercera Edad, Eugenio Semino, respondió a los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había expresado que “los haberes jubilatorios le ganan a la inflación” en lo que va de 2024. “Lo que pasa con los funcionarios en la Argentina es que la realidad termina superando a la inflación”, refutó el representante de los jubilados.

En contacto con Actualidad 2.0 Semino señaló que “esto es histórico con quienes vienen sufriendo el ajuste de la economía, que son los jubilados, los pensionados, las personas mayores. Cada administración que viene, se va apoderando del recurso de la Seguridad Social y termina pasando lo que venimos definiendo y denunciando desde hace tiempo. Hay 8 millones de personas mayores en Argentina que están sumergidas en una crisis humanitaria”.

En la discusión sobre los haberes jubilatorios, en la que Adorni expresó el miércoles 26 de junio que el ingreso de los jubilados le ganó por un 4% a la inflación, Semino aseguró que “los haberes ya están totalmente licuados.” En realidad, tenemos 5 millones de jubilados con haberes de 207.000 pesos. Con un bono que es un pago en negro, que se aplica desde hace un año y siete meses en forma ininterrumpida por parte del gobierno argentino, que es un pago no remunerativo y absolutamente discrecional.

Además, dijo que el valor del bono se mantiene en 70.000 pesos desde hace 4 meses, “es decir, cada vez va achicándose más si ese bono, mientras el Poder Legislativo discute desde hace 6 meses respecto la forma de reajustar el haber. Nadie puede suponer que en Argentina pueden vivir con 270.000 pesos que ganan los 5 millones de jubilados y pensionados, o los 350.000 pesos que cobra la gran mayoría de los otros 3 millones”.

En esas condiciones, describió: “No se puede comer o vivir bajo un techo, ni se pueden comprar medicamentos, a lo cual hay que sumarle que hay una brutal crisis sanitaria, que se refleja en miles y miles de pacientes esperando desde hace un año y medio una prótesis de cadera, o una prótesis de rodilla para un reemplazo, o una válvula coronaria. Todo esto constituye algo que los decisores políticos niegan sucesivamente”.

“EL SUPERÁVIT LO PAGAN NUESTROS VIEJOS CON SU VIDA”

Si bien admitió que la pérdida del poder adquisitivo de los haberes se viene concretando desde el año 2017, enfatizó que esto se ha profundizado en “en estos últimos meses, cuando se suele hablar de superávit fiscal y se hacen anuncios casi festivos, pero en realidad ese superávit se consigue con lo que se le deja de pagar a jubilados y pensionados”.

En ese marco, el defensor dijo que se habla mucho de la obra pública, pero esa reducción del gasto aporta sólo un 15% para el superávit, mientras que el recorte a los jubilados implica un 35% de los ingresos que hoy superan a los gastos, precisamente por dejar de pagar lo que correspondería a los adultos mayores.

“Con esto decimos que al superávit lo están pagando los viejos de Argentina con su calidad de vida y su vida misma”, remarcó. “La verdad es como una mancha de humedad en la pared: va creciendo y se puede tapar con pintura o cal durante algunos años, hasta que un día el revoque se cae. Esto es lo que ha pasado con la Seguridad Social en la Argentina. Se ha enmascarado, se armaron cuestiones de bonos y pagos discrecionales y demás, pero ya no dio para más la mentira y se ha convertido en esta crisis humanitaria”.

Semino no alberga esperanzas de que la discusión en el Congreso por la nueva fórmula de actualización de haberes vaya a traer soluciones para los jubilados.

“ESTAMOS POR EMPEZAR JULIO Y NI SIQUIERA SE SABE LO QUE VAN A COBRAR”

“Para curar una enfermedad o para tratarla, lo primero que debiera hacerse es un diagnóstico, cosa que no existe. No se reconoce la gravedad del problema cuando se está discutiendo por un punto más o un punto menos. En realidad, lo que se evita discutir es cómo recomponer el haber y cómo partir desde lo más elemental, que es cómo financiar esa recomposición. Estamos a pocas horas del mes de julio y todavía no se sabe siquiera qué van a cobrar a partir del lunes próximo”, dijo Semino.

Además advirtió que el sistema está desfinanciado, porque se solventa con aportes de los propios trabajadores, pero la mitad del mercado laboral está en negro. El resto se financia con aportes impositivos, pero el principal impuesto que se destina al sistema es el IVA, que a su vez es el que más tributa la mayoría de la gente, incluidos los propios jubilados, en sus compras de alimentos y otros productos.

Para el defensor, Argentina no está dispuesta a hacer lo que han hecho otros sistemas en el mundo. "Los países nórdicos o europeos han encontrado en el esquema de la renta financiera, minera o petrolera el aporte para sostener el sistema, incluso desde los años 2000 se hace en Latinoamérica, pero nosotros, de esas cosas, no hablamos".