BUENOS AIRES - "Siento que no hay margen para que el Congreso no sancione la ley: hay una demanda del colectivo de mujeres que se han organizado. No hay margen para no acompañar este proyecto. Cuando decimos 'Ni una Menos' decimos ni una menos para el aborto clandestino también", sostuvo Gaillard en declaraciones a FM La Patriada.

Ayer, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito realizó un pañuelazo frente al Congreso para reclamar la sanción de la ley con la consigna "Nuestro proyecto es Urgente".

Para la diputada nacional, el presidente Alberto Fernández -que en los últimos días reafirmó su decisión de enviar al Congreso el proyecto- "estuvo bien y tomó una decisión política muy importante de prometerlo en campaña y en la apertura de sesiones".

En ese sentido, Gaillard coincidió en que "no era oportuno enviarlo y tratarlo en el medio de la pandemia" por el coronavirus.

"La decisión política está y eso es lo importante, hay intención de que salga, hay un Presidente que no mira para el costado", afirmó la diputada del Frente de Todos, al destacar que "es clave que nos comprometamos a darle sanción al proyecto".

Consultada sobre qué había cambiado para que el proyecto finalmente sea ley este año, la diputada nacional puso de relieve que, a diferencia del debate de 2018, en esta oportunidad las comisiones que debatirán el proyecto (Legislación Penal, General, Mujeres y Salud) "están encabezadas por presidentas y un presidente que acompañamos la iniciativa".

Finalmente, Gaillard consideró que, "si se trabaja bien en el Senado, están los números para aprobarlo y está también nuestra vicepresidenta (Cristina Kirchner) para garantizarlo".