Este martes el tribunal de impugnación penal confirmó las condenas de prisión perpetua por el brutal crimen de Lucio Dupuy en La Pampa.

El Tribunal de Impugnación Penal ratificó las condenas para Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez -la mamá del pequeño y su pareja - por el homicidio ocurrido el el 26 de noviembre de 2021.

A su vez, se le agregó a la madre el delito de abuso sexual. Además agravó la calificación legal de ese delito al sumarle la figura de gravemente ultrajante.

Las mujeres habían sido encontradas responsables del homicidio del nene de 5 años durante el juicio oral y público que se llevó a cabo en febrero de este año. Ahora la condena fue ratificada.

El pasado 5 de julio, el pequeño Lucio Dupuy hubiera cumplido 7 años de edad. Su abuelo Ramón Dupuy realizó un doloroso y conmovedor posteo, recordando a su querido nieto.

“Papito hoy es tu cumpleaños número 7 no estás con nosotros físicamente pero si en nuestros corazones”, comenzó la publicación.

“Dueles cada vez más, cada día más y más el dolor es insoportable, deberías estar aquí donde te amo no allá donde te extraño, hoy le he pedido a dios que te festeje el mejor cumpleaños,y solo pido soñarte hoy , dios se que vos lo podes todo te pido te ruego préstamelo un ratito solo para jugar un momento con el ,el sabe lo que lo extraño y lo que lo necesito, lo que sufrimos es mucho y no se hasta cuándo lo voy a aguantar", agregó Ramón Dupuy.