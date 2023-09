Este martes por la mañana se concretó la audiencia de incidentes y rebeldía en relación a “cuatro hechos de desobediencia, amenazas simples y amenazas agravadas por el uso de arma”, que tiene como condenado, mediante un juicio abreviado, a Matías Gabriel Alarcón.

LA DETENCIÓN

El representante de fiscalía se refirió -en un principio- a las circunstancias de detención de Alarcón, cuando personal policial de la Seccional 5ta. recibe un llamado telefónico, solicitando presencia policial en un colectivo de la Línea 3, de Transporte Patagonia, ya que habría una persona en estado de ebriedad causando disturbios dentro del vehículo.

Personal policial ingresó al colectivo, le señalan que la persona que estaba haciendo disturbios -que resulta ser Alarcón- tenía un pedido de detención y rebeldía dictado por el juez de la causa, el cual se encontraba vigente. Por ello la detención debe ser declarada legal, agregó el acusador público.

EL HECHO

La rebeldía le fue dictada en razón que el pasado 28 de agosto se celebró un acuerdo abreviado en el cual se lo condenó a Alarcón a dos años de prisión de cumplimiento efectivo al haber sido declarado autor responsable de “desobediencia judicial, cuatro hechos, amenazas simples y amenazas agravadas por haber sido cometidas con arma, todo en concurso real” y se debía presentar a cumplir la sentencia el pasado 30 de agosto.

Se le solicitó que continúe la detención de Alarcón hasta se disponga lugar en establecimiento para cumplir pena. No se ha presentado, no cuenta con domicilio, existiendo una presunción razonable que no se va a someter al proceso. Existe peligro de fuga, por lo cual requirió que permanezca en prisión preventiva hasta tanto se consiga lugar para que cumpla la pena que se le impuso en el juicio abreviado.

La defensa por su parte no cuestionó la legalidad de la detención ya que pesaba sobre Alarcón una orden de detención emitida por un juez competente. Entendiendo que la prisión preventiva es una medida de última ratio y que la situación de detención puede ser reemplazada por una medida menos gravosa como la de realizar presentaciones semanales ante la Oficina Judicial hasta que el área de Ejecución gestione una plaza ante la Unidad Regional.

Finalmente, el juez penal resolvió declarar legal la detención de Asencio, y en tanto que quedó firme la sentencia del abreviado, la misma puede ejecutarse. Consultó a su par de Ejecución si había lugar y le contestaron que sí, por lo tanto, ordenó que Alarcón comience a cumplir la sentencia que ya se encuentra firme.