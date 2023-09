Yamila Garcés tiene 35 años y es madre de cuatro hijos. Vive en Sarmiento, y su caso como víctima de una violación por parte de un médico cirujano será el primero que se juzgue bajo la modalidad de juicio por jurados en esa localidad chubutense.

Su vida cambió para siempre el 13 de octubre de 2021. Ese día, según contó a Cadena Tiempo, comenzó a sentir fuertes dolores. Llamó a su médico de cabecera, pero no estaba en la ciudad, por lo que decidió llamar a Manuel Flores, con quien había trabajado entre 2009 y 2010, y además las hijas de ambos eran amigas.

Le dio una cita para las 16 horas. "En el consultorio solo estábamos él y yo", recordó. Explicó que estaba todo apagado: "prende el aparato, me dice que me recueste en la camilla, me hace la ecografía y dijo que tenía un quiste. Me dio papel para que me limpie la panza, dijo que debía realizarme una ecografía y en ese momento se produce el abuso”, relató.

Clausuraron un comercio en Chubut y la carne secuestrada será donada a dos comedores escolares

“El día que me violó, cuando me iba -porque logro sacarlo de encima de mí-, él me decía que lo arreglábamos económicamente, cuánto es, lo arreglamos”, recordó.

Conmocionada aún por lo que le había sucedido, Yamila le contó a sus familiares el terrible episodio que sufrió unos días después.

“Te desploma la vida. Te roba tu seguridad, tu integridad, te lleva hasta la fibra más íntima que hay en tu cuerpo, vulnera todos tus derechos, se apropia de tu cuerpo como si fueras un objeto, él tomó posición de mi cuerpo, es muy difícil sobrevivir”, afirmó.

Grave accidente en la Ruta 26: un conductor despistó y volcó por la nieve acumulada

La joven decidió denunciar lo sucedido para evitar que otras mujeres vivan lo mismo, aunque sabe que hay otros casos que por temor no se han animado a denunciarlo.

“Es algo que forma parte de mí, que él me obligó, él es médico y sigue atendiendo y veo un montón de mujeres y no es la primera vez que pasa, yo me animé a denunciar, puse la cara. La Policía me dijo que era una guerra entre David y Goliat, si iba a poder mantener la denuncia, que buscara un abogado”.

“Espero que el jurado tome en cuenta las pruebas, el trabajo de la fiscalía, sus peritos, el análisis psicodiagnóstico que me realizaron, espero que tome mi vivencia, mi violación, ese tipo me violó y pueda juzgar, me arruinó la vida”.

Un médico acusado de violar a una paciente en Chubut será sometido a un juicio por jurados

La esperanza de Yamila es que durante el juicio se haga justicia. “Quiero volver a la paz que tenía y reparar el daño que esta persona me hizo”, concluyó.