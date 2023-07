El pasado 5 de julio, el pequeño Lucio Dupuy cumpliría 7 años de edad. En el marco de ese día, su abuelo Ramón Dupuy realizó un doloroso y conmovedor posteo, recordando a su querido nieto, quien murió en el año 2021, producto de la bruta golpiza realizada por su madre Magdalena Espósito Valenti y su novia, Abigail Páez.

A través de Facebook, el hombre recordó a Lucio.

“Papito hoy es tu cumpleaños número 7 no estás con nosotros físicamente pero si en nuestros corazones”, comenzó la publicación.

“Dueles cada vez más, cada día más y más el dolor es insoportable, deberías estar aquí donde te amo no allá donde te extraño, hoy le he pedido a dios que te festeje el mejor cumpleaños,y solo pido soñarte hoy , dios se que vos lo podes todo te pido te ruego préstamelo un ratito solo para jugar un momento con el ,el sabe lo que lo extraño y lo que lo necesito, lo que sufrimos es mucho y no se hasta cuándo lo voy a aguantar", agregó Ramón Dupuy.

Por último, señaló: “Prometí que no te iban a olvidar y que iba a luchar para que nadie sufra lo que a vos te hicieron sufrir al sacarte del lado nuestro,eras tan feliz con nosotros que no le encuentro explicación, papito te extraño te amo tanto que mí mente no puede más, solo espero encontrarte muy prontito para que me des esos abrazos de amor que me dabas, te amo”.

EL ASESINATO DE LUCIO

Lucio Dupuy falleció en La Pampa, el 26 de noviembre de 2021, tras una golpiza de su madre y su novia. Sin embargo los episodios de violencia y maltrato comenzaron en agosto de 2020.

Por el hecho, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, fueron condenadas a prisión perpetua y declaradas culpables del delito de "homicidio agravado con ensañamiento y alevosía" y “abuso sexual gravemente ultrajante”.