Se cumplen 8 meses de la desaparición de José Crettón y su familia pide "que no se detenga la búsqueda"

Este martes 11 de abril se cumplen ocho meses de la desaparición de José Crettón en la localidad chubutense de El Maitén.

El joven, a sus 18 años desapareció en El Maitén, luego de dejar de responder su teléfono celular y dejar un mensaje, donde decía que se marchaba tras conocer a otra mujer.

Crettón es oriundo de Esquel, se había mudado recientemente a aquella localidad tras comenzar a vivir con una mujer de 38 años. La expareja de ella y otro hombre son los detenidos por la desaparición y presunto homicidio del joven.

Desde la página de Facebook “Jose Cretton Busqueda” publicaron:

“8 meses de una desaparicion forzosa...¡¡ y con tanto rastrillajes aun no se lo a encontrado 20 dias sin saber si aun se lo busca....¡¡¡ 8 meses de los cuales los presos no dicen nada y una familia destrozada...¡¡¡ de la cual todavia hay personas que estan libres y son tan culpables como los q estan presos...¡¡¡ justicia y aparicion¡¡ que no se detenga la busqueda¡¡¡ queremos a jose...¡¡¡¡”.

Cabe recordar que -por el caso- hay 2 personas imputadas, acusadas de haber asesinado a Crettón y haber ocultado su cuerpo. Ambos se encuentran con prisión preventiva.