PUERTO MADRYN (ADNSUR) - La cuenta bancaria de un hombre de Puerto Madryn fue vaciada tras una estafa telefónica. “Luego de haber publicado en la página Market Place la venta de un automóvil, empecé a recibir llamados al celular de una persona que dijo tener una agencia de autos. Tras varias charlas al respecto del precio del vehículo, me dijo que iba a hacer una transferencia bancara de 200 mil pesos de `seña`”, indicó la víctima en su denuncia.

Según contó, las personas eran de Córdoba, por la característica del teléfono. “Les dije que me dieran el dinero cuando lleguen a la ciudad, pero me dijeron que no podían porque “ya había adelantado a la AFIP el movimiento de fondos y había pagado un impuesto por ello”.

A partir de esta maniobra se desarrolló la estafa. La víctima fue convencida de ir a un cajero automático “y mientras hablaba por teléfono le van indicando una serie de operaciones que fue haciendo. Al llegar a su casa advierte al ingresar al home banking que en realidad le habían sustraído 142.000 que tenía su cuenta bancaria”.

El funcionario de fiscalía, Juan Pablo Santos, alertó sobre la modalidad de estafa. “El mecanismo varía, pero lo que buscan los estafadores es solicitar datos personales y bancarios con los que acceden a las cuentas de la víctima. De esa manera, hacen transferencias o solicitan créditos. La recomendación es siempre la misma: desconfiar de cualquier comunicación que incluya pedidos de información confidencial, económica o personal. Y nunca brindar claves token o de homebanking”, alertaron desde el organismo oficial.