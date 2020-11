TRELEW (ADNSUR) - Pasaron a disponibilidad a dos jefes policiales de una comisaría de la ciudad de Trelew, que cobraban adicionales aunque lo tenían prohibido, así lo confirmó el comisario general de la Policía del Chubut, Miguel Gómez.



Al respecto, explicó que hubo una denuncia anónima y un particular que se acercó para contar lo que sucedía "me dan cuenta de una situación irregular que estaba pasando, desde la Jefatura se corroboró esa información, ahora estamos en una investigación administrativa, porque había algo que no estaba bien. El jefe y segundo jefe de la Comisaría hacían servicios adicionales y los cobraban”, detalló.



Asimismo, Gómez indicó que la posibilidad de cobrar adicionales por parte de los jefes policiales está vedada "porque a ellos se les paga un cargo; además se hacía en horario de servicio, violando todo código de ética. Por eso están en disponibilidad y se trasladaron algunos oficiales que estarían involucrados en esa situación. El personal de la oficina administrativa tiene mucho para decir y aportar”, dijo.

Y afirmó que por el servicio adicional se perciben $ 2.200 por cuatro horas. "En este caso cumplían el servicio que era por una hora, dos salidas semanales, miércoles y viernes para el traslado de valores”, manifestó a Diario Jornada.