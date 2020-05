RAWSON (ADNSUR) – Tal como adelantó ADNSUR, se ha generado una fuerte dispuesta en torno al proyecto de Ley de Autarquía Financiera que el gobierno provincial envió a la Legislatura de Chubut, que establece ingresos semanales para ambos poderes, y fija el 2,30% de fondos de Rentas Generales de libre disponibilidad para Legislatura y el 7,46% al Poder Judicial.

Alejandro Panizzi, ministro del Superior Tribunal de Justicia, en diálogo con esta agencia de noticias, cuestionó duramente el proyecto. “Oficialmente no lo hemos conocido, no nos han participado del proyecto del Ejecutivo, aquí se nos subrogó en una facultad constitucional de remitir un proyecto que rija la vida del poder judicial al STJ, no lo conocemos”, afirmó.

Asimismo, destacó que el texto que estuvo circulando “no sabemos si es real”, por lo que manifestó que “me parece que está hecho a las apuradas, previo a la confección de un proyecto hay que dar una discusión plural y cristalina, convocando al Poder Judicial, al colegio de abogados, al sindicato; yo no entiendo por qué esto se hace entre gallos y medianoche, cuando se trata de una cuestión de Estado”.

Respecto de los argumentos del gobierno provincial, que indicó que este proyecto está relacionado con una demanda histórica: “Estamos en medio de una pandemia, y de una crisis agobiante que no tiene antecedentes de la historia de la provincia. Yo no sé las razones de por qué el gobierno no las ha expresado, enviar un proyecto de autarquía en medio de esta crisis, es un mal acto de gobierno”, afirmó el ministro.

Panizzi además aseveró que “Argentina es un país federal, se confederaron los estados provinciales con una condición, que aseguren el servicio de la justicia, si eso no sucede se interviene la provincia”, dijo y reiteró: “Estamos hablando de intervención federal, esto no es una tontería, esto es una cuestión de estado muy grave que no se puede hacer a las apuradas, a las escondidas como hizo Arcioni”.

Tras esta confirmación, indicó que la intervención está estipulada en el artículo 5° de la Constitución Nacional. “Esto no es un invento mío, lo que hizo Arcioni está mal”, señaló.

Por último, Panizzi manifestó en relación a la posibilidad de que esto sea aprobado en la Legislatura “hay legisladores serios que harán caso omiso a este disparate, yo por ese lado estoy tranquilo. A quien se le ocurre en medio de esta crisis hablar de autarquía, todavía nos están debiendo dos sueldos”, puntualizó.