Con relación a los dichos del abogado defensor de dos de los empresarios imputados, Fabián Galachis, que había expresado que "el fiscal impulsa la acusación para no ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura", el fiscal Cristian Olazábal rechazó la afirmación de que él estuviera actuando por temor a ese tipo de presiones.

"Esto es un proceso adversarial y es parte de su rol como defensor, puede decir eso y mucho más también, que yo no lo voy a tomar para nada como una ofensa personal -dijo el fiscal-. Lo que sí, no comparto y rechazo de plano, es que digan que estoy actuando por temor a ser denunciado. Mi voluntad no se doblega por el anuncio de una futura denuncia. Yo sé cuál es mi debir y si no hay prueba, mi obligación es retirar la acusación o pedirl la absolución, porque yo no hubiera podido probar la acusación".

Al redondear sus dichos, Olazábal reiteró su convicción para sostener la acusación, al tiempo que enfatizó que "para nada estoy actuando por temor a una denuncia y si quieren denunciarme pueden hacerlo, porque tengo todo arriba de mi despacho, a disposición para que lo vena".

“LA ÚNICA FORMA DE LLEGAR A LA VERDAD ERA HACER EL JUICIO”

También fue consultado sobre la diferencia de criterios, más que evidente, con los fiscales Marcelo Crettón y Adrián Cabral, quienes habían pretendido desistir de la acusación en contra de los ex funcionarios públicos y buscar una salida alternativa para los empresarios (que podría haber sido una suspensión de juicio a prueba).

"La contradicción es muy fuerte entre el criterio de los fiscales precedentes y el mío, pero la única forma de que la verdad saliera a la luz era hacer el juicio. Esto me permite ahora pedirle al tribunal que los declare responsables penalmente y si así lo hace, discutiremos la pena que corresponde de acuerdo con los delitos cometidos. En mi línea de acción, la forma de conocer lo que pasó era hacer el juicio, por eso llevamos a los testigos a declarar y efectivamente, lo que ocurrió y se reflejó en el juicio fue lo que describió el Dr. Iturrioz en su acusación", sentenció.