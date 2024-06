“Entiendo que el Ministerio Público Fiscal ha probado la totalidad de los hechos imputados, que permitieron el cobro de sumas indebidas por parte de los empresarios -expresó Cristian Olazábal, en diálogo con Actualidad 2.0-. La connivencia con los funcionarios públicos está demostrada y hay mérito para una sentencia condenatoria”.

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, cuando se terminará de incorporar la prueba documental y se dará paso a la declaración de los imputados.

Por otra parte, para el miércoles 11 de junio está previsto que las partes presenten sus alegatos finales, lo que abrirá luego un plazo de días hábiles para que el tribunal se expida sobre la responsabilidad penal de los acusados.

Para el acusador público, más allá de que no haya una pericia contable, dijo que no necesita fórmulas complejas para determinar la defraudación. “Si se facturan 500 mil pesos por una máquina que nunca existió, no necesito un contador con un Excel o una fórmula rara para decir el monto -añadió-. Yo tengo acreditado cuáles son los montos que se pagaron y que no correspondía pagar. Son aproximadamenteuna cifra como la que mencionó el ex fiscal Iturrioz en su momento, que puede variar entre 800 y 900 mil dólares”.

Al reiterar su convicción de que todos los imputados son responsables penalmente de los hechos investigados, recordó que la pena de defraudación tiene un máximo de 6 años de prisión, es decir de cumplimiento efectivo.

“Voy a mantener esas penas aun cuando considero que 6 años son pocos -planteó-. A mi criterio, la pena debería ser mayor, por el momento en que se dieron los hechos: mientras había gente que tenía la boca tapada de barro, otros aprovechaban para llenarse los bolsillos”.