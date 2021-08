Tras el repudio del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, a los cánticos contra los piqueteros por parte de efectivos de las fuerza policial del Chubut durante los entrenamientos, y cuyo video se viralizó en todo el país.

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, no ha parado de cuestionar a su par en la cartera nacional; primero le pidió que venga a "barrer" la droga y después la calificó de la ministra en "pantuflas"

Y ahora fue mucho más lejos, Massoni le pidió "que salga detrás del escritorio" este lunes al mediodía en rueda de prensa."Disculpeme sin son duros (los términos), son reales" dijo sobre sus cuestionamientos a la ministra Frederic.

No obstante, aclaró que lo único que quiere expresar son cuestiones de la realidad entorno a "una postura que no es la adecuada, porque el querer legitimar, legalizar, o justificar algunas acciones que llevan adelante algunas personas que son delitos -porque están dentro del Código Penal- a mí me enerva", manifestó.

Y a continuación, Massoni cuestionó que haya "una defensa por parte de funcionarios que tendrían que tener el mismo objetivo que nosotros". "Fíjense que hace defensa y justifica lo que son las usurpaciones, hace defensa y justifica lo que son los cortes de ruta. Y estamos hablando de delitos, no estamos hablando de una cuestión opinable, sino de algo que está dentro del Código Penal. Me parece que deja en un estado de indefensión total a la ciudadanía de bien".

Y en ese contexto, el funcionario provincial le pidió a Sabina Frederic que "salga de atrás del escritorio porque están en un estado de comodidad total, en donde viven una irrealidad y ellos creen que desde esa irrealidad conocen todo. Eso es cuando todos dependen de Buenos Aires y acá en Chubut es otra la política que llevamos adelante", concluyó.