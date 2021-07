Desde la Jefatura de Policía en Rawson, el ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, junto a la cúpula policial, brindó una conferencia de prensa este miércoles por la mañana, donde se refirió al polémico video de efectivos de la Policía del Chubut que incluso llegó a medios nacionales en las últimas horas.

En la grabación que causó gran revuelo se observa a integrantes de la fuerza marchando mientras cantan: "Piquetero, piquetero, ten cuidado, ten cuidado, en una noche muy oscura a tu villa entraré".

"Es parte del folclore", dijo el ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, al referirse a las declaraciones del defensor que dijo que la policía esta para proteger y resguardar la libertad de las personas. Y en ese sentido, recordó que el piquetero es el que corta la ruta de forma parcial o total que impide que las personas puedan "gozar de su libertad".

"El piquete es de un delito y el que comete un delito, es un delincuente", y se preguntó, que pasa si la canción decía "delincuente", y al respecto, aseguró que seguramente "no es tan gravoso".

Asimismo, señaló que " un piquetero no deja de ser un delincuente", dijo tras aclarar que una cosa es manifestarse y otra cosa es cometer un ilícito como cortar una ruta o calle. "No es una manifestación , es un delito y debemos actuar".

"No queremos criminalizar la protesta", afirmó sobre los planteos que suele escuchar y cuestionó que "estamos todos locos. No escucho a nadie cuando tenemos un policía herido". Y reiteró que la canción que cantan "no dicen nada fuera de la realidad. No quiero ahondar más en el tema", puntualizó.