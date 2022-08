Investigan el vínculo entre el ladrón de la farmacia y el hombre que quemó la casa en el Abásolo

Este jueves, en diálogo con ADNSUR, Pablo Lobos, jefe de la Brigada de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, habló en relación al "robo agravado con uso de arma de fuego" de la farmacia Ceferino, en la intersección de las calles Rivadavia y La Cautiva, ocurrido este miércoles, cerca de las 10 de la mañana, donde se encuentra detenido A. O.

En dicha denuncia, el propietario aportó un dato sobre el taxi donde escapó el ladrón y que permitió a los agentes de la División de Investigaciones Policiales dar con su domicilio. "En la madrugada de este jueves, cerca de las 00:30 horas, realizamos dos diligencias de allanamientos en la zona alta de Antonio Garcés en tierras ilegales del barrio San Cayetano", indicó Lobos.

En dicho operativo, se procedió a la detención del presunto autor, quien quedó alojado en la Comisaría Seccional Tercera, con prisión preventiva hasta este viernes, donde se realizará un reconocimiento en rueda de personas, según indicó el fiscal de la causa Julio Argentino Puentes.

En el marco de estos allanamientos, secuestraron algunos elementos que habían sido sustraídos de la farmacia: una computadora All in One, teclado, mouse y y también vestimenta del autor al momento de concretar el hecho.

El Jefe de la Brigada de Investigaciones explicó que "cuando se estaba haciendo vigilancia para dar con el presunto autor del robo de la farmacia, aparece en escena el delincuente que incendió la casa de la familia de Cararosa" y agregó "baja del cerro con un tele, los agentes policiales lo interceptan y ahí se produce el tiroteo".

En ese contexto, indicó además que "en esa casa y en la campera que llevaba el hombre acusado de incendiar, disparar y amenazar de muerte" a la mujer y sus tres hijos, los policías encontraron "plata y pastillas". Creen que en algún momento "hubo un contacto" entre ambos delincuentes y por tal movivo terminaron las pastillas de Amplac, robadas de la farmacia, en poder de este último que originó la pérdida de la casa en barrio Abásolo, dejando a una familia en la calle.

También notaron que el tele que secuestraron tenía que ver con el incendio y robo de la señora que vivía en la zona alta de Antonio Garcés.