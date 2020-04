COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Un violento episodio vivió una joven de Comodoro Rivadavia, cuando su ex novio ingresó por la ventana de su casa, y tras asfixiarla, la golpeó y le desfiguró el rostro. El padre de la víctima contó lo sucedido a ADNSUR y solicitó una intervención de la justicia para que el agresor que ya tenía una medida perimetral sea detenido.

“Es la segunda vez que agredió físicamente a mi hija. Ya tiene denuncia hecha por violencia de género desde hace unos seis meses”, indicó Jorge Oscar Dorazio, respecto de la ex pareja de su hija.

Denunció el último hecho ocurrido hace unos días cuando él se encontraba trabajando. “Entró a las 4 de la mañana en la casa de mi hija, violó la cuarentena, violó un domicilio privado, ingresó por la ventana, asfixió a mi hija, le pegó hasta desfigurarle el rostro y no obstante eso, se llevó su teléfono”, detalló.

Asimismo, Jorge manifestó su malestar con la policía, ya que aseguró que se hizo la denuncia en la comisaría de la mujer, y si bien se cuenta con una medida perimetral “no me dieron respuestas si iba a estar preso o no. Este muchacho anda en la calle, no ha sido detenido”, dijo.

El agresor estuvo en pareja con la víctima pero la relación ya terminó hace varios meses: “Este muchacho la sigue hostigando, entró por una ventana cuando todos estaban durmiendo, le tapó la boca le pegó, cuando mi hija pudo zafar de las manos del muchacho gritó, y ahí se fue. El abuelo llamó a la policía vinieron y la llevaron al hospital para que la vean porque la dejó sin aire y con el rostro totalmente desfigurado”, puntualizó.

Jorge manifestó que su hija está pasando un difícil momento: “como cualquier mujer después que pasa esta situación, anímicamente no se encuentra bien con muchas lesiones en el rostro, y ahora está tratando de tranquilizarse un poco”.

Por último, el hombre reiteró el desesperado pedido a las autoridades policiales y judiciales ya que advirtió :“mi otra hija lo vio cruzando unas cuatro o cinco veces en un vehículo cerca de la casa como burlándose. Primero fue un golpe en la nariz con fisura de tabique, ahora desfiguración de rostro, pero que están esperando que la maten para ir a buscarlo, tenemos las pruebas suficientes, me amenazó a mi igual”, manifestó.