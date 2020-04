COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Desde hace unos días, unos 50 municipios de todo el país decidieron aplicar la Ley Seca, es decir la prohibición de vender bebidas alcohólicas durante la cuarentena. En diálogo con ADNSUR, Ricardo Gaitán, secretario de Control Urbano y Operativo, de la Municipalidad explicó la postura del Municipio de Comodoro al respecto.

En 10 provincias argentinas ya está prohibida la venta de alcohol, como el vino, cerveza, fernet, entre otros. El argumento es que beber alcohol promueve la violencia doméstica y sexual y, además, la ruptura del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional ante la pandemia de coronavirus.

En algunas localidades la medida avalada por el municipio, y en otros se trata de una disposición policial. Por lo que no pueden ni circular camiones distribuyendo estas bebidas y se obliga a los comercios a fajar las heladeras prohibiendo la venta.

Gaitán se refirió a esta situación y la posibilidad o no de que el municipio adhiera a la medida: "No, por el momento no, los supermercados y almacenes que tengan la habilitación comercial que les permita la venta de alcohol lo pueden hacer”, dijo.

Además, aclaró que en el marco de las nuevas medidas que se tomaron en la ciudad y en la provincia para el sector comercial, quedaron excluidos los grandes supermercados “de la venta de electrodomésticos e indumentaria, sólo pueden vender alimentos y bebidas", indicó.