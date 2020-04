CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Un cabo de la policía de Santa Cruz fue detenido este jueves en el marco de la causa iniciada por la muerte de su ex pareja, una una docente cuyo cuerpo fue encontrado ayer en su casa de la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, informaron fuentes policiales.



El arresto del policía Pablo Alejandro Núñez (36) fue dispuesto por la jueza de instrucción de Puerto Santa Cruz, Noelia Ursino, a cargo de la pesquisa por la muerte de Jésica Minaglia.



La magistrada aguardaba aún los resultados de la autopsia para establecer las causas de la muerte de la docente, que fue alertada ayer por el propio Núñez, quien llamó a la policía para alertar que había encontrado fallecida a su ex pareja.



Además de la detención del cabo, la jueza ordenó un allanamiento a su vivienda, donde hasta el momento no se hallaron elementos de relevancia.



Tampoco se detectaron mediante el reactivo luminol rastros de sangre en la casa de la víctima ni en un fierro hallado en la escena.



El cuerpo de la docente fue trasladado a Río Gallegos para la autopsia que se probablemente esté lista durante esta jornada, añadieron los voceros.



"Se está comisionando personal de apoyo tecnológico para análisis de teléfonos celulares", agregaron las fuentes.



De los primeros testimonios, surgió que la pareja tenía un pequeño hijo y estaba recientemente separada.



La muerte se produjo ayer, cuando la docente fue hallada en su casa de esa localidad de Santa Cruz tirada decúbito dorsal, con manchas de sangre en la ropa y en el piso.