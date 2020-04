CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El Ministerio Público Fiscal de Río Negro imputó en las últimas horas la madre biológica de la niña muerta a golpes en la localidad rionegrina de Los Menucos por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", que prevé prisión perpetua, y a su pareja por "homicidio simple", informaron fuentes judiciales.



Según la acusación formulada por el fiscal Jefe Andrés Nelli, las lesiones que presentaba la niña "no fueron debidamente atendidas ni por la madre ni por su pareja quienes no procuraron que la niña recibiera asistencia médica inmediata, teniendo la posibilidad de hacerlo, dejando que el riesgo de muerte se mantuviera y aumentara".



El informe preliminar de la autopsia realizada el miércoles por el Cuerpo Médico Forense de Roca indicó que la niña presentaba diversas lesiones y que "la causa de la muerte fue un traumatismo craneal".



"No la llevaron al hospital, sino que llamaron a la ambulancia recién cuando advirtieron que la misma no despertaba. De esta manera terminaron con la vida de una niña, incapaz de valerse por sí misma y a la que debían mantener y cuidar", destacó Nelli.



El sustento probatorio se basó en la denuncia realizada por una persona cuya identidad se mantuvo en reserva, en el informe del médico de guardia del hospital de Los Menucos y diversas entrevistas realizadas a varios testigos que dieron cuenta de la situación de vida de la niña.



A eso se sumó el informe preliminar de la autopsia, la historia clínica de la víctima en el hospital local y el resultado del trabajo que en el lugar de los hechos realizó el Gabinete de Criminalística rionegrino junto al referente de la Unidad Operativa de Investigación de la Procuración General de Río Negro.



La jueza de Garantías María Gadano dispuso "la medida cautelar de preventiva para ambos, sostenida en el peligro de fuga esbozado por la fiscalía".



En ese sentido, destacó que "ninguno de los imputados tiene domicilio fijo y que el lugar ofrecido está sujeto aún a diversas pericias".