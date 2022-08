La comunidad de El Maitén se encontraba horrorizada tras el hallazgo - por diferencia de horas - de un cráneo y de un cuerpo en un descampado de la localidad chubutense. Se presumía que los restos podrían pertenecer a Aurelio Calfiqueo desaparecido desde mediados de junio. Finalmente este jueves se confirmó que el cuerpo pertenece al hombre de 72 años.

El martes un vecino denunció que su perro había encontrado un cráneo en una zona descampada de El Maitén. Horas después, más precisamente el miércoles, la policía encontró el cuerpo de un hombre.

El personal policial con perros halló el cuerpo "en buen estado de conservación, sin signos evidentes de violencia, al que le faltaba el cráneo" ,por lo que se estableció que pertenecía al cráneo hallado horas antes.

Temporal de nieve en Chubut: piden a los vecinos abastecerse de alimentos, combustible y medicamentos

Este jueves, la Fiscalia de Esquel confirmó que el cuerpo pertenece efectivamente a Aurelio Calfiqueo. Así se pudo establecer luego de que Criminalística realizara la identificación por huellas dactilares. El cuerpo será sometido próximamente a una autopsia para determinar la causa de la muerte.

"ESTABA HACE DÍAS EN EL LUGAR"

El comisario Fabio Montecino precisó que el cuerpo de una persona de sexo masculino fue encontrado a unos tres kilómetros del casco urbano y se presume que “estaba hace días en el lugar”.

Por el temporal, se cortó momentáneamente la ruta entre Comodoro y Esquel a la altura de Gobernador Costa

“El cuerpo se corresponde con el cráneo encontrado por el perro de un vecino”, indicó sobre los restos humanos hallados con una diferencia de horas.

Aurelio Calfiqueo tiene 72 años, había desapareció a mediados de junio pasado de la localidad chubutense de El Maitén. Pese a los intensos rastrillajes de las fuerzas de seguridad, no se habían logrado obtener datos de su paradero.

El subcomisario Pedro Muñoz, había relatado durante su búsqueda que el hombre vivía solo y que por eso no se pudo precisar con certeza cuando fue visto por última vez. aunque se cree que desapareció el 25 de junio.

Un joven de 18 años está desaparecido hace 5 días en Chubut: secuestraron ropa y allanaron la casa de un vecino

“El problema es que no se sabía mucho sobre el día diario, la población lo veía caminando por la avenida pero vivía solo. Muchas cosas y datos de lo que hacía a diario no se tienen”, lamentó. Su hija Erica fue quien reportó su desaparición tras no lograr contactarse con su padre.