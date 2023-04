Antes de cometer el crimen: Nahir Galarza habría sufrido abuso infantil, esquizofrenia y un aborto obligado

Nahir Galarza, la joven de 19 años, está condenada a prisión perpetua por el asesinato de su ex novio Facundo Pastorizzo.

Actualmente, se encuentra a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el recurso de queja que presentó para revertir la condena.

En tanto, en las últimas horas, se conocieron las pericias psicológicas que revelan que fue víctima de abuso durante varios años por su tío, signos de esquizofrenia y un aborto obligado poco antes del crimen.

Galarza recibió la condena de prisión perpetua en 2018 pero en enero del 2022 presentó una denuncia en contra de su propio papá por este crimen y por violencia de género en contra de su madre.

Desde entonces, el caso fue cambiando y cada vez se vuelve tema de debate público: primero, Nahir Galarza decidió despedir a una de sus abogadas, la Dra. Raquel Hermida, sobre la que aseguró que "solo le interesan las cámaras y no la verdad y me ha colocado como rehén de un feminismo fanático al que no pertenezco".

Tras ello, llamó la atención por recibir un costoso regalo en el día de San Valentín de un supuesto novio italiano y, por ultimo, tras haber sido trasladada desde la Unidad Penal de Paraná donde cumple condena para continuar con los trámites del cambio de su apellido tras haber acusado a su padre el policía Marcelo Galarza de ser el verdadero asesino de Pastorizzo.

Ahora en víspera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre si revoca o confirma el fallo a prisión perpetua -una pena de 35 años- se filtraron las pericias inéditas realizadas durante esta instancia de revisión del máximo tribunal que podrían cambiar la historia del caso ya que, según estos estudios, la joven de 19 años llegó al juicio en las peores condiciones de salud mental sin haber tenido la contención médica, psicológica y psicofarmacológica adecuada.

LAS PERICIAS PSICOLÓGICAS

Las pericias psiquiátricas y psicológicas fueron realizadas durante entrevistas efectuadas a Nahir a lo largo de tres meses por dos eminencias de la salud mental debidamente aceptados por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para la revisión del fallo a prisión perpetua que realizó la Corte.

La primera de ellas estuvo a cargo del Dr. Enrique Stola, distinguido internacionalmente y reconocido por resolver cuantiosos casos de los abusos sexuales del "Caso Padre Grassi" y la segunda fue realizada por la Licenciada Alicia Castro, reconocida perito en causas criminales de público conocimiento social y célebre por lograr modificar en instancias del máximo tribunal innumerables jurisprudencias.

El informe de los especialistas compuesto por unas setenta y tres fojas arribó a la conclusión que Nahir presenta una Esquizofrenia de inicio temprano. Que tiene alucinaciones muy presentes de tipo auditivas, visuales, cenestésicas (siente que la tocan) y olfativas.

También expresan que hay que analizar los exomas para autismo y los exomas para esquizofrenia.

Stola da cuenta en su informe de una “marcada apatía”, con pensamientos “delirantes” y una dificultad para la “comprensión de las preguntas”.

Galarza presenta un “juicio desviado”, una percepción alterada de la realidad; acompañado por pesadillas asociadas a representaciones traumáticas: el presunto abuso sexual por parte de un tío y un aborto obligado meses antes del asesinato de Pastorizzo.

Jorge Zonzini, ex vocero de la joven, había dado cuenta en su momento de la nula percepción de la realidad que evidenciaba Galarza, contando que, al retirarse de la celda tras sus visitas, ella saludaba y “se despedía con una sonrisa placentera sin demostraciones de miedo o dolor, como si estuviera en Disney”.

Y aunque el informe de Stola destaca que Galarza no presenta signos de cuadros dentro del espectro autista, los informes señalan que el hermano de Nahir, Aaron, tenía un marcado retraso madurativo y sus dos medio hermanos, hijos extramatrimoniales de su padre, Román e Ignacio, tienen asperger”.

Abuso infantil y un contexto de violencia familiar

Por su lado, de la pericia de Alicia Castro se desprenden el abuso infantil intrafamiliar por parte de su tío paterno entre los 7 y 12 años.

Además, señala que Nahir sufría maltrato, palizas y ahorcamiento por parte de su madre, la policía Yamina Kroh, que inclusive la obligaba a bañarse delante suyo hasta los 14 años a modo de control asfixiante.

Además, se relata un hecho grave y desconocido: tras quedar embarazada fue obligada por sus padres a realizarse un aborto de 60 días antes de producirse el asesinato de Facundo Pastorizzo.

Por último en la extensa pericia psicológica de Alicia Castro, Nahir Galarza transmite todos sus padecimientos y hechos ocurridos durante su relación violenta con Fernando Pastorizzo, sus relaciones promiscuas, sus trastornos alimenticios y el abuso de sus profesores universitarios, entre otras confesiones.