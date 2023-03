Este miércoles, se conoció una fuerte acusación que pesa contra el jugador de la selección argentina, Gonzalo Montiel.

En el programa radial “Argenzuela” que se emite por Radio 10, pusieron al aire una serie de audios estremecedores de la mujer que acusa a Gonzalo Montiel de presunto abuso sexual, con acceso carnal.

Una denuncia por presunto abuso sexual agravado fue presentada ante la Justicia, según la abogada Raquel Hermida Leyenda, quien representa la víctima.

La letrada indicó que "el hecho ocurrió en 2019". "Es una denuncia complicada, porque fue abuso sexual agravado con acceso carnal", señaló en De Vuelta con Pablo Duggan.

Los audios que mencionan a Gonzalo Montiel

La víctima detalló en mensajes del abuso sexual que sufrió y que presuntamente tuvo como protagonista al jugado del seleccionado argentino Gonzalo Montiel.

"Imaginate que yo me despierto a las 6 de la tarde y me dijeron que me violaron, yo no me acordaba de nada, estuve semanas, meses, tratando de acordarme de las cosas que me decía. Lo que me decían era que yo había tomado por mis propios medios y que Montiel no tenía la culpa, que fue el vecino", afirma en un mensaje la víctima de abuso sexual, según denuncia.

"Me lavaron la cabeza para encubrirlo a este hijo de mil puta, estuve meses tratando de convencerme que él no había sido y no puedo sacarme de la cabeza su cara, violador de mierda, no sé si fue él o fueron 20 los que me violaron", agregó.

“No quería aparecer con un tiro en la cabeza”

"Estuvieron semanas y meses amenazándome, con autos en la puerta de mica casa", concluye el primer audio publicado por Argenzuela.

En el segundo audio dijo que la amenazaron para que no lo denuncie a Montiel: "Si lo llegás a nombrar aparecés con una bala en la cabeza"

Y en el tercer audio que puso al aire en exclusiva Argenzuela por Radio 10, la víctima relata como la amenazaron, supuestamente del entorno de Montiel.:

"Todo su entorno, todos que viven de su plata, querían convencerme para que no hable porque su familia no quería que se le cague la carrera. Por eso me tuve que callar tantos años, porque no quería aparecer con un tiro en la cabeza", afirma la chica visiblemente angustiada.

"Y mientras tanto yo seguía en vida con una marca de que violaron y no sé cuántas personas", concluyó.