RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - También por unanimidad del Frente de Todos y del interbloque de la UCR, CC-ARI y Unidos, y tras escuchar el testimonio de los familiares, los concejales aprobaron una resolución en la que piden al Ministerio de Seguridad y al Consejo Provincial de Educación, que investiguen "presuntas irregularidades" en las actuaciones institucionales en ambos casos, de las comisarías 6ta, de la Mujer y la Escuela Primaria Provincial 61.



La resolución solicita además a la Justicia "celeridad en la investigación", y "los protocolos y dispositivos de intervención correspondientes para la contención de las víctimas y familiares", y a la provincia y al municipio, capacitación y aplicación de la Ley Micaela.



La sesión extraordinaria fue convocada originalmente para tratar el pedido de licencia que Maldonado presentó, a pedido del intendente Pablo Grasso, tras hacerse pública la primera denuncia, aunque al conocerse al otro día otra denuncia derivó en un pedido a ese cuerpo para su separación del cargo.



Maldonado a su vez presentó su renuncia anoche, en una nota ingresada al inicio de la sesión, con una manifestación a las puertas del edificio y con el permiso denegado a familiares de las víctimas que lograron ingresar al recinto, antes del tratamiento de la dimisión.



"Consciente que me debo al pueblo que depositó en mí su confianza, considero ésta la decisión más acertada", expresó Maldonado en el pedido de renuncia aprobado por unanimidad y en el que aseguró estar "a entera disposición de la Justicia".



También fue ingresada y se le dio lectura a una nota dirigida a ese cuerpo por la mamá de la niña de 9 años, que recurrió a las redes sociales para hacer pública la denuncia, después de seis días de realizada en sede policial sin obtener respuesta.



"Me presento en la Comisaría de la Mujer, creí que era el lugar y junto a mi hija en un patrullero nos dirigieron a la comisaría 6ta, y me pregunto si no deberían haberme dado el apoyo y asistencia ante un hecho doloroso y aberrante como el que denunciamos", relató la madre.



"Nunca más se contactaron con nosotros en una semana y cuando concurrí a pedir apoyo psicológico para mi hija, me detuvieron y derivaron desde la fiscalía al centro de asistencia a la víctima, donde me dieron un turno para el 7 de julio", añadió la misiva.



La mujer dijo que hizo pública la denuncia "porque no quiero que le vuelva a pasar a ningún niño una situación como la que le tocó vivir a mi hija, que ha sido revictimizada por el Estado". "Quiero justicia, que esta persona vaya presa", reclamó por su parte en el recinto el padre de la menor.



"Quiero que se termine de una vez por todas esta pesadilla que estoy pasando, hace dos años veo que mi hija está mal, la notaba rara, no quería estar conmigo, la notaba distante, hasta que ese viernes contó lo que había pasado", relató.



"Era mi amigo y nos hizo esto, muy doloroso y lo más feo fue que él se metió en la cooperadora de la escuela y yo me tuve que meter para sacarlo, pero no salió hasta que la madre fue a hablar con la directora, pero tampoco tomó acciones en el asunto, esta es la sociedad que tenemos", dijo por su parte el padre de la otra menor que hoy tiene 13 años, en el caso ocurrido en 2018, denunciado tras la publicación del primer caso en las redes.