RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Este sábado se dio a conocer una nueva denuncia de abuso sobre el presidente del Concejo Deliberante, Emilio Maldonado. Días atrás, una mujer de Río Gallegos había denunciado que abusó de su hija de 9 años. Fue luego de que el viernes pasado la niña entrara en una crisis de llanto y se animara a contar lo sucedido.

En esta ocasión, la madre de la joven se presentó en la Comisaria Sexta, donde denunció a Maldonado por abuso sexual contra su hija en 2018, cuando tenía diez años. "Maldonado me dijo que no hiciera nada al respecto en virtud de que él tenía un cargo público y no iban a hacer nada”, contó en su relato.

Según detalló La Opinión Austral, la mujer mencionó que el edil sería una suerte de ‘padrino’ de la niña. La acusación es similar a la que hizo el sábado pasado, Roxana Perea, madre de una nena de nueve años, a quien Maldonado habría abusado en reiteradas oportunidades durante 2019 y el inicio del actual.

En este caso, la mujer sostuvo que, en abril de 2018, su hija acompañó a su padrino a la casa que estaban cuidando en el barrio San Benito, y que cuando la madre de éste se fue, aprovechó para pedirle que se sentara encima suyo en la habitación. La niña se negó y hubo un violento forcejeo en el que la manoseó.

En la presentación, menciona que éste fue increpado por el padre y la madre de la nena, sin embargo negó todo.

Además, deja entrever que lo que el esposo frenó a la madre de la víctima a realizar antes la acusación, por ser el “mejor amigo” del edil. Recién este viernes, después de que trascendiera que Maldonado habría abusado de otra menor, el hombre creyó en lo que su hija contó hace dos años.