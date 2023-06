Una noche de salida con amigos en un boliche de Esquel terminó de la peor manera para Iara Velosa, una estudiante de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Desafortunadamente, la joven oriunda de El Bolsón se vio en medio de una pelea dentro del boliche, le dieron un botellazo en la cara y recibió 14 puntos por las profundas heridas.

“Todo pasó el finde pasado, yo había estado estudiando toda la semana porque tenía dos parciales, entonces dije ‘¿qué puedo hacer a la noche?’ Voy a salir a tomar algo con mis amigos para distenderme, error”, comenzó su relato Iara, sin imaginarse que su salida se vería frustrada por un inesperado suceso.

Encontraron a los adolescentes de 13 años que habían desaparecido después el colegio

Y continuó: “Fuimos al boliche, estábamos bailando lo más bien con mis amigos, y de repente unas personas divinas, hermosas (sepan que voy a contar todo irónicamente porque es la forma en la que lo puedo llevar) -aclaró- estaban al lado y empiezan a pelearse, nosotros intentamos corrernos del lugar, pasó todo en un segundo, me corrí para atrás, entre ellos se tiraron un botellazo y el botellazo…hola”, indicó la joven, señalando el resultado del disturbio en el corte de su cara.

“El botellazo me corta entera, me desangro, perdí tanta sangre que me desmayé, llegué al hospital y me hicieron 14 puntos en la cara”.

Iara contó que, por este violento episodio, no puede trabajar como niñera, ni puede estudiar -porque al mirar para abajo siente dolor-, y tampoco puede seguir haciendo de modelo, hasta que cicatricen las heridas.

Trágico reto de Tik Tok: una nena de 11 años tomó clonazepam en la escuela y murió

“Esto también es un video para que sean un poco más conscientes de lo que hacen y de las consecuencias que pueden tener sus actos”, concluyó.