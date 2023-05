Es sorda y usó Tik Tok para denunciar que su abusador está prófugo de la justicia hace cinco años

A través de la publicación de un video en Tik Tok, una joven denunció que su abusador sigue prófugo de la justicia desde el 2018, tras ser condenado por los reiterados abusos que cometió contra ella, durante siete años.

Melanie Saint Paul tiene 29 años y sufrió abusos sexuales por parte de la pareja de su madre, cuando tenía entre 10 y 17 años.

La sobreviviente dijo sentir "impotencia", porque su padrastro Rubén Alfredo Rivas no está preso, luego de haber abusado continuamente de ella en la etapa de su preadolescencia y adolescencia.

Por esa razón, la muchacha se grabó pidiendo ayuda a los usuarios de esa red social para encontrar al hombre de 58 años, con quien compartía casa en Las Lomas de San Isidro y luego en un barrio privado de General Pacheco, durante su niñez.

"Soy Melanie y soy sorda. Les voy a contar mi historia de abuso. Mis papás se separaron a mis ocho años y mi madre me llevó a vivir con su nueva pareja, que fue mi abusador. A los 10 años empezaron los abusos por parte de él. A los 12 años empezaron los abusos con acceso carnal", comenzó contando la joven en el video mirando a la cámara.

Y continuó: "Todo pasaba cuando mi mamá no estaba. Lo sufrí hasta los 17 años. Por eso hago este video: para que me ayuden a difundir. Para que me ayuden a encontrarlo, por favor".

"Me da mucha impotencia que esté prófugo luego de tener que atravesar un largo proceso de 4 años hasta el juicio. Mi abogado pidió la prisión preventiva y advirtió a los jueces que tenía posibilidad de escaparse y la rechazaron. No hay indicios de su paradero, solo supongo que está fuera del país con otra identidad", sostuvo.

Cabe destacar que en 2018 el Tribunal en lo Criminal 6 de San Isidro condenó a 12 años de prisión a Rubén Alfredo Rivas por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima por su duración y circunstancias de realización, agravado por la situación de convivencia preexistente y por haberle causado un grave daño a la salud mental de la víctima", según indicaba la sentencia.

Por su parte, la joven continuó relatando el horror que sufrió, al mismo tiempo que alertó que la Educación Sexual Integral (ESI) "ayudará mucho a los chicos y chicas ya que hace 15 años no se hablaba de abusos o violaciones".

En tanto, el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de medio millón de pesos a quien aporte datos sobre el parador del violador que -actualmente- deambula libre en el exterior.