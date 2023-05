Trágico reto de Tik Tok: una nena de 11 años tomó clonazepam en la escuela y murió

Una nena de 11 años murió en una escuela de Perú tras consumir clonazepam por un reto viral de Tik Tok y las autoridades investigan si otros alumnos le dieron el fármaco.

El desafío viral es conocido como “el reto de la pastilla”, que consiste en tomar la pastilla y “ver quién se queda dormido primero”.

Ocurrió en el colegio Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia. La alumna ingirió una pastilla y comenzó a sufrir convulsiones.

Fue trasladada por auxiliares del colegio y luego en el Hospital Cayetano Heredia, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Finamente murió por un derrame cerebral, según el sitio Perú 21.

“No sabemos qué pasó. La obligaron unos alumnos del sexto grado. No sé dónde fue exactamente, si fue en el baño o en el patio, fue dentro del colegio”, declaró el papá de la nena.

Y pidió que se analicen las cámaras del colegio “Hay testigos que dicen que había dos niños, que uno se negó. Hay versiones que entraron niñas encapuchadas, que la agarraron, hay varias versiones. Por eso quiero ver las cámaras, quiero evidencias”, pidió.

"Me dijeron que ella había tomado una sustancia, yo pensé que era una indigestión, cuando me dijeron la sustancia ahí se puso grave y en la tarde me dijeron que tenía un derrame cerebral, tomó dos pastillas, una rosada y una azul”, dijo la madre.

EL DESAFÍO

Una joven del mismo colegio contó que reto viral consiste en tomar dos pastillas; sin embargo ella indicó que solo tomó una y que aun así le hizo efecto rápidamente. “Tomé uno y me desmayé, me levanté, me fui para mi casa y me desmayé allí”, detalló.

La joven aseguró que las pastillas las consiguen alumnas de quinto o cuarto de secundaria, pero desconoce a cuánto las venden o quién las obtiene.