Una noche de salida con amigos en un boliche de Esquel terminó de la peor manera para Iara Velosa, una estudiante de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

La joven de 25 años es oriunda de El Bolsón pero vive en Esquel por estudios. Quedó en medio de una pelea dentro del boliche, le dieron un botellazo en la cara y recibió 14 puntos por las profundas heridas.

Todo ocurrió el pasado 20 de mayo cuando Iara fue a bailar con amigos a un local ubicado en calle Roca, mientras bailaba las personas que estaban a su lado comenzaron a pelear, intentaron alejarse pero terminó golpeada.

“Cuando intento correrme me llega el botellazo, siento que unas personas me agarran de atrás y me dicen que van a llegar a un lugar apartado", relató.

Mariel Suárez afronta un juicio de destitución por besarse con un preso y ahora podría ser jueza en la justicia federal

En ese momento perdió el conocimiento y cuando la estaban llevándola en la ambulancia recobró el conocimiento.

"Los médicos me dijeron que la botella (tipo porrón) llegó intacta y se rompió con mi cabeza, por eso tengo cortes tanto en la frente como en la nariz", contó a EQSNotas. Los fragmentos de vidrio le provocaron cortes profundos y tuvieron que hacerle un total de 14 puntos en la cara.

"Podría haber afectado mis ojos y que podría haber perdido un ojo, además de la sien que en ese momento no se tuvo en cuenta.", afirmó.

Junio llega con otro fin de semana XXL: cuándo será

RESPONSABILIDADES

Debido a las graves lesiones que sufrió, Iara deberá suspender sus estudios temporalmente y está evaluando si puede realizar un tratamiento en El Bolsón o Bariloche.

La joven lamentó que los dueños del local se deslindaran de lo sucedido: "Entiendo que el boliche tiene la responsabilidad de cuidar a sus clientes, especialmente cuando venden botellas que en muchos lugares ya están prohibidas por estas mismas razones. Tienen la obligación de protegerme y no lo hicieron, expresó.

"Me enfurece porque salí a pasar un buen rato y debido a personas que no saben controlar sus impulsos, terminé así. Entiendo que a ellos no les pasó nada, porque mientras yo estaba en el hospital, ellos ya estaban durmiendo en sus casas, y eso es lo que me enfurece", concluyó.