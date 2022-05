Los familiares, amigos y compañeros de trabajo de policía, Luis Hernández se movilizaron este lunes por la mañana por el centro de Comodoro Rivadavia. La semana pasada fue encontrado penalmente responsable por el homicidio de Brian Gómez. Su familia asegura que él no lo mató y piden que se encuentre al verdadero culpable del crimen.

Gabriela Hernández, hermana del policía condenado, manifestó a ADNSUR que creen en la “inocencia” de Luis porque “los testigos declararon que le dio de 4 a 5 tonfazos, y en los videos no se lo ve ni uno solo”, dijo en relación al golpe que recibió Brian Gómez en la cabeza la madrugada del 15 de septiembre de 2018 y que le costó la vida.

Asimismo, cuestionó que “la jueza dijo que pudo haber tomado una piedra, así que ni siquiera están seguros si tenía un elemento pero necesitan acusarlo para tener un culpable. Si lo hubiesen dejado absuelto el día viernes, hubiesen quedado como unos inútiles, sobre todo la fiscal porque no realizó bien la investigación desde un principio”.

Y agregó que “no investigaron a los que le pegaron a Brian, ellos figuran como testigos” y afirmó que incluso hubo amenazas a un patovica “ para que declare en contra del policía. Ellos necesitan a alguien a quien culpar”.

Gabriela confirmó a ADNSUR que el defensor de su hermano va a apelar la condena por homicidio con dolo eventual. “Insistimos con su inocencia porque los videos así lo prueban. Él acostumbra a hacer videos cortos de todo, hasta cuando va al dentista y ese día hizo video qu está en el celular que le secuestraron y yo los vi. Hasta le dice andate a tu casa a dormir, hijito".

“Si supiéramos una mínima información de que él lo golpeó, no lo estaríamos defendiendo así", aseguró la mujer.

“Él está a apunto de jubilarse, tiene 30 años de servicio y no tiene antecedentes, todos lo aprecian porque se ha dedicado con vocación a su trabajo. Y nosotros que lo conocemos sabemos que no es una persona violenta. Hasta ex presos lo han visitado y llevado regalos por su buen trato”, manifestó la hermana de Hernández.

Finalmente la mujer cuestionó que la rueda de reconocimiento se hizo “después de 8 meses”, justo una semana después de la primera y que “para esto ya había conocido el rostro de Casner y de Hernández. Es más que obvio que los testigos lo van a acusar. No puedo entender que los jueces no lo han analizado”, cuestionó.