Homicidio de Brian Gómez: familiares del policía condenado se movilizan y el 11 de mayo se conocerá la pena

Familiares y allegados del policía Luis Hernández, condenado el pasado viernes 6 de mayo por el delito de homicidio con dolo eventual en perjuicio de Brian Gómez, anunciaron para hoy una movilización en rechazo al fallo, por entender que no hay prueba suficiente de que el agente que actuaba como seguridad adicional esa noche hubiera utilizado el bastón tonfa para golpear a la víctima en su cabeza. Por otra parte, la querella y la familia de la víctima expresó su satisfacción por el fallo, mientras que la pena a solicitar estaría en torno a los 15 años de prisión.

Quienes apoyan al policía acusado se convocaron para este lunes a las 10 de la mañana en la Escuela 83, para luego marchar hacia la fiscalía, al tiempo que anunciaron que “al igual que los familiares de Brian, queremos que se encuentre el verdadero responsable”, según expusieron en declaraciones a diario Crónica.

Condenaron al policía Ángel Hernández por el crimen de Brian Gómez y pidieron 15 años de cárcel

Por otra parte, la mamá de Brian, Verónica Abraham, dijo minutos después del juicio que se sentía tranquila tras escuchar el veredicto, aunque evitó hacer especulaciones sobre la eventual pena para el imputado, lo que se conocerá el próximo 11 de mayo.

Pidieron condenar al policía acusado de matar a Brian Gómez y el viernes se conocerá el veredicto

“Fue bastante difícil pero a la vez tengo una especie de alivio (con la sentencia), porque se termina una etapa difícil –dijo, en diálogo con Actualidad 2.0-. Sinceramente tenía miedo de que no se haga justicia. Con el tema de las calificaciones, por lo poco que entiendo, no hay mucha diferencia para mí en la cantidad de años que puedan darle, no es algo en lo que esté pensando, porque no me suma ni resta”.

“Para nosotros ha sido muy importante –añadió-, el caso de mi hijo marca un antes y un después, porque fue muy difícil para la fiscalía, para investigar, pero se llegó a este veredicto, por vecinos de la ciudad que se hicieron eco del pedido de justicia”.

Por su parte, la abogada Luciana Risso, que trabajó junto a Lucía Pettinari como querellante, en representación de la familia, indicó que el pedido de pena se realizará le próximo 11 de mayo, a partir de la fundamentación en distintos elementos. “En un principio la fiscalía había planteado el pedido de 15 años, pero esto lo vamos a saber el día de la audiencia de cesura”, refirió, aceptando que también la querella estaría adhiriendo a un monto de pena similar.

“Estoy feliz porque se hizo justicia”, dijo la madre de Brian Gómez tras la condena al policía

Risso valoró también que por primera vez la Defensa Pública se constituye como querellante, “para acompañar a la víctima desde otro lugar y respetando el fin último que tiene este ministerio que es el respeto a los derechos humanos, sobre todo por parte de quienes ejercen una función pública, como son los policías, que tienen la función de preservar la seguridad de los ciudadanos y no dañarla. Entendemos que éste es un precedente muy importante para la institución y fue muy grato trabajar con las doctoras Ponce y Codina, de la Fiscalía, que hicieron mucho esfuerzo porque no es sencillo investigar a personal policial y lograr que se arribe a un juicio y a una sentencia. El tribunal no desconoció lo complejo que resulta este tipo de procesos y la dificultad de la investigación en sus inicios”.