La inflación sigue en una escalada sin límites en los distintos rubros. ADNSUR pudo comprobar que incluso un par de zapatillas para correr o un chaleco de marca en una tienda de Comodoro Rivadavia, tiene casi el mismo valor que un monoambiente e incluso un departamento o una casa.

Si bien todas las zapatillas no valen lo mismo, pero se pueden encontrar desde los 7 mil hasta los 40 mil o hasta los 120 mil, dependiendo la marca y eso equivale a tres alquileres de un monoambiente.

La indumentaria y el calzado registró durante marzo pasado un aumento de 10,9%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) . La inflación interanual en ese sector fue de 67,3% en tanto que en el acumulado del año fue de 17,4%

Pero la inflación llegó a toda la indumentaria, incluso hay chalecos que valen 38 mil pesos , lo que puede ser el valor mensual de un monoambiente. Aunque obviamente hay opciones más baratas que se adecuan a todos los bolsillos.

En Comodoro Rivadavia la canasta básica total ya supera los 100 mil pesos. Pero hay que recordar que en las mediciones oficiales no se considera el costo del alquiler, por lo que a los valores de canastas básicas hay que añadir cifras que hoy van desde los 20 mil pesos para una persona que vive sola en un mono ambiente sencillo, hasta no menos de 50 mil en departamentos para una familia no muy numerosa.