Un “flechazo” internacional: Mariana conoció a su amor del otro lado del océano a través de Tinder

Aunque su intención no era encontrar al amor de su vida, Mariana decidió usar Tinder, la red social de citas, para conectar con personas de distintas partes del mundo y así conocer otras costumbras, culturas y realidades. Hizo “match” -que es como la app llama cuando dos usuarios coinciden en las ganas de vincularse- con gente de de varias nacionalidades, y confiesa que James la atrapó: este inglés de 30 años no sabía español, ella no sabía inglés, pero conversaron durante casi un año y se enamoraron a distancia.

Escuchá a Mariana contando su historia en este episodio de "Amores y Algo Más, el podcast de ADNSUR. Si no tenés Spotify, lo podés escuchar acá.

“Hay una opción de Tinder que es paga, que se llama Tinder Passport, y entonces vos dejás de buscar gente que está a tu alrededor y buscás alrededor del mundo”, explica Mariana sobre la red social. Señala que en su biografía aclaró que lo que quería era construir un vínculo “si bien no dije ‘ah me quiero casar ’, dejé bien en claro que me gustaría hablar con alguien que se pueda conversar”.

“Cuando empezamos a hablar fue como ‘bueno, vos me enseñás inglés y yo te enseño español’, y así… La verdad que yo inglés poco y nada… Él, de español cero, jamás lo habló. Fuimos aprendiendo mediante el traductor, mediante mensajes de audio"

Con el correr del tiempo fueron aprendiendo cada uno el idioma del otro, mientras que su relación seguía creciendo. Cuando se volvió más intensa, decidieron ir más allá. “La verdad que fue difícil porque ya los últimos meses era una desesperación: que él se quería venir ya y yo lo quería ver ya”, confiesa.

Entonces James voló a Argentina y la ansiedad y nerviosismo se agolpó en el aeropuerto, que se convirtió en una especie de escenario de la ‘prueba de fuego’… ¿Qué sentirían al verse? ¿Sería un momento incómodo? ¿Vivirían esa cercanía y familiaridad que experimentaban cuando hablaban a la distancia? ¿Cómo sería mirarse a los ojos, saberse al alcance de la mano, abrazarse?

“Fue como si nos hubiésemos conocido de toda la vida… me acuerdo así, clarito, verlo llegar y es como si se hubiese detenido al mundo”

Cruzar la primer mirada y sentir que nunca hubo barreras. El abrazo, los besos y risas que le siguieron confirmaron lo que internamente ya sabían: cuando dos personas se enamoran, la intensidad del amor no se mide por el océano que los separa sino por la conexión y el vínculo que lograron. “Siempre nos apoyamos el uno al otro, siempre compañerismo, confidencialidad, amistad, amor.. te digo que no espero nada más”.

James estaba convencido de que la relación que habían construido solo iba a fortalecerse y expandirse cuando se encontraran. Tan seguro estaba que llegó con una propuesta de matrimonio y la invitación a proyectar juntos el resto de su vida.

“Una vez que uno aprende a valorarse y amarse a sí mismo, y se da ese espacio, el amor llega solo, por aplicaciones o por donde sea, pero no hay que tener prejuicio sobre eso porque a veces el amor está donde menos lo esperás”.

