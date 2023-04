Carolina estuvo casada 10 años y tuvo una hija. La vida durante esos años, junto a un hombre millonario, la describe como deslumbrante, pero a veces pobre.

Comenzó a notar vacíos dentro de esa relación, ausencias que no llenaba ninguna cosa material y que le daban forma a esa frase popular de que “el dinero no hace la felicidad”. Entonces tomó la decisión de divorciarse.

Escuchala contar su historia en este episodio de "Amores y Algo Más", el podcast de ADNSUR. Si no tenés Spotify, podés escucharla acá.

“Esa vida deslumbra un montón… viajes, yate, avión privado, todas las carteras, todos los zapatos… me divorcié, y lo bueno es que los zapatos quedan y todo lo demás son recuerdos”, se ríe.

Esa mala experiencia romántica la llevó a pensar que el amor no era para ella. Quizás por eso la tomó tan por sorpresa conocerlo cuando fue con una amiga a cenar a un restaurant.

Él era el encargado del lugar. El cruce de miradas fue casi de película, ella quedó deslumbrada y él le invitó una copa de vino. A todo o nada, Caro le dejó su cuenta de Instagram anotado en una servilleta… y el redobló la apuesta dejándole su número de teléfono.

“Pensé que nunca iba a encontrar el amor y me encontré con una persona muy sana, que no tiene nada que ver con lo material, y dsde ese lugar me pude empezar a conectar y a sanar”

Ahora, Carolina disfruta de sentir y describir ese proceso maravilloso de conocerse, conectar, sentir y vivir experiencias donde son ellos los protagonistas, y lo material y el dinero se mantienen alejados de las luces del escenario de esta nueva relación.

"No recibo migajas de nadie. Ahora soy millonaria en amor", resume.