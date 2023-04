La nueva Terminal de Partidas del Aeropuerto Internacional Ezeiza fue inaugurada este viernes y comenzará a operar el lunes 17 de abril, lo cual representa un hito en el año que se cumple el 25° aniversario de la concesión de Aeropuertos Argentina 2000.

El nuevo complejo, de 50.000m2, demandó una inversión de 230 millones de dólares y en su construcción trabajaron más de 2500 personas.

La obra es una de las más importantes de la historia de la infraestructura argentina y un mojón para la industria aeroportuaria. La terminal mejorará la experiencia del pasajero haciéndola más segura, ágil y cómoda, con procesos de embarque más veloces y eficientes.

La terminal fue inaugurada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano; el presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Carlos Lugones Aignasse y el presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Martín Eurnekian. El acto, desarrollado en el primer piso del edificio contó con la presencia del presidente de Corporación América, Eduardo Eurnekian, el CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Daniel Ketchibachian, representantes de la industria aeroportuaria, empresarios, gobernadores, legisladores nacionales, embajadores e intendentes municipales.

Quedó inaugurada la plaza de troncos en el barrio Gaucho Rivero de Río Gallegos

“Esta obra es el símbolo de nuestro fuerte compromiso con el país y con la modernización de los 35 aeropuertos que operamos en la Argentina, un faro que nos guía desde que tomamos la concesión, hace exactamente 25 años”, dijo el presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Martín Eurnekian. Y destacó: “En estos 25 años llevamos invertidos más de 2500 millones de dólares, en más de 300 obras que alcanzaron 21 provincias, la ciudad de Buenos Aires y 35 aeropuertos”.

Por su parte, Daniel Ketchibachian, CEO de AA2000 afirmó que la Nueva Terminal de Partidas “incorpora tecnología de punta que mejorará la experiencia de los pasajeros, al hacerla más ágil y accesible, y también suma equipos de última generación que otorga al aeropuerto los mayores estándares de seguridad en la operación. Para nosotros es un orgullo enorme inaugurar una terminal que será abastecida en un 100% con energía renovable, y que desde hoy se convierte en el aeropuerto más moderno de América latina”, agregó.

Establecieron las nuevas escalas salariales para empleadas domésticas: cuánto queda en Chubut

Por su parte el Ministro Giuliano indicó que esta nueva terminal modelo triplica el flujo de pasajeros al año. Es un edificio de 50.000 metros cuadrados, equipado con la última tecnología, más y nuevos servicios y beneficios para los usuarios, 24 posiciones de despacho de equipaje, nuevos escáneres de última generación y 150 mostradores de check in. Esto agiliza y da mayor tecnología a la operación del aeropuerto, brindando mayor seguridad a los usuarios”.

Al finalizar el acto, el Presidente de la Nación resaltó que “estas obras no son de un gobierno, sino que son del pueblo argentino” y expresó que todos debemos estar orgullosos del aeropuerto que tenemos. Además, destacó la inversión realizada por Aeropuertos Argentina 2000 en la Terminal de Partidas más importante de América Latina.

¿Cuándo comenzaría a circular el nuevo billete de $2.000 pesos?

LA NUEVA TERMINAL DE PARTIDAS

La terminal se destaca con sus 230 metros de longitud y 45 metros de altura. Tiene capacidad para procesar 30 millones de pasajeros al año ya que los procesos de embarque se realizan en menor tiempo, mejorándolos sustancialmente. En 2022, el tráfico total en el aeropuerto Ezeiza fue de 7.459.288 pasajeros, entre internacionales y domésticos.

El nuevo edificio tiene 50.000m2 -más de diez canchas de fútbol- y presenta un área de check-in organizada en 5 islas independientes con 150 mostradores (entre 28 y 30 por isla), 72 puestos de self check-in, 24 puestos de despacho automático de equipaje, locales comerciales y grandes opciones de gastronomía reconocida por los usuarios.

La Terminal de Partidas incluye conceptos de accesibilidad, mobiliario adaptado para personas con movilidad reducida (área de check- in) y el Centro de Información Accesible con percepción a través del tacto (plano háptico). Esto permite ofrecer funcionalidad y una experiencia fluida y accesible para todos los pasajeros.

Cambios en el DNI: ¿Quiénes tienen que realizar la nueva versión?

Está abastecida en un 100% con energías renovables, utiliza tecnología LED de iluminación y unidades enfriadoras de líquidos (chillers) de última generación para el acondicionamiento de aire, lo que producen un ahorro de hasta un 60% del consumo de energía. También, se suman la eficiencia en la separación de residuos y los detectores de presencia que optimizan el consumo de agua y de electricidad. Estas acciones se enmarcan en la política de Sustentabilidad de la Compañía orientada a reducir las emisiones de carbono.

Su diseño arquitectónico incluye una estructura edilicia dentro de otra con la forma de un Zeppelin gigante a la altura del primer piso, por el que los pasajeros accederán al área de controles de seguridad y Migraciones, al área comercial y a los sectores de pre-embarque.

Abrirán dos nuevas Unidades de Servicio de Procuración Hospitalaria en Chubut

El Zeppelin es un edificio de 190 metros de largo dentro de la terminal, contenido por una estructura metálica de 950 toneladas en forma de red que está revestida por más de 2100 vidrios laminados templados, que permiten el contacto con el exterior y el ingreso de luz natural.

Al acceder a este sector, los pasajeros realizarán los trámites de migraciones mucho más rápido ya que está diagramado para que este proceso se de en forma natural, sin congestiones y con procedimientos muchos más cortos y ágiles. El equipamiento para el de check in y el proceso de embarque está preparado para una futura implementación de controles biométricos lo que permitirá agilizar aún más los procesos.

¿Por que recomiendan no cargar los celulares en aeropuertos, hoteles y shoppings?

Se destacan los cuatro equipos de sistema de escaneo (scanjet) que permiten inspeccionar el equipaje de mano en forma ágil, ya que separa aquel elemento con necesidad de inspección puntual por parte personal de PSA y cuenta con reposición de bandejas continua.

Como parte de la experiencia digital, concepto que propone la nueva terminal de partidas, se suma un sistema de autogestión de equipaje (BHS) único en la región que incluye 20 puestos de despacho automático de equipajes (Self Bagagge Drop-off) en el que el pasajero imprime su propia etiqueta y despacha el equipaje en forma automática a través de equipos de última generación que lo direccionan a cualquier punto de la plataforma, en mucho menos tiempo y en forma segura. De esta manera y junto al Self Check in, se reducen los tiempos de espera y se agilizan los procesos de embarque.

Cómo acreditar el voucher del TEG para viajar gratis en Comodoro: hay largas filas en la Terminal

Así se hace más fácil y cómoda la experiencia de viajar.

Estos equipos están conectados con un complejo sistema BHS de 2250 metros de cinta transportadora de equipaje. También incluye 150 balanzas, 150 inyectoras para etiquetas, y 4 puestos alternativos ubicados en la vereda de ingreso a la terminal.

El control de equipaje se efectúa por medio de cuatro tomógrafos ubicados en el subsuelo de la terminal, que permiten inspeccionar 1024 valijas por hora c/u con 5 niveles de seguridad. Los 10 carruseles inclinados, ubicados en el patio de valijas junto a la plataforma, permiten direccionar en forma automatizada el equipaje hacia los distintos vuelos.

En cuanto a servicios, se redefinió la experiencia comercial de la nueva terminal con espacios más amplios, modernos y que se adaptan a la nueva demanda y tendencias.

Estefanía Arías, la comodorense que representará a Chubut en el programa "Canta Conmigo Ahora"

La nueva Terminal de Partidas ofrece opciones de gastronomía renovadas y más confortables; en el hall de planta baja se encuentra Outback Steakhouse, que abre su tercer restaurante en Argentina y el primer restaurante al cual podrá acceder todo el público. En la misma zona se encuentra, Le Pain Quotidien marca que se mantiene comprometida con la alimentación saludable. También está el nuevo local de Starbucks el cual esta construidos bajo parámetros sostenibles. En los próximos meses se abrirá un local de Havanna que completará la oferta gastronómica.

En cuanto a locales comerciales se encuentran dos kioskos de la cadena Open 25, un amplio local de Farmacity, dos locales de productos regionales (Los Robles y Open Nativo), Hard Rock Tienda ofrece su variedad de remeras y recuerdos. También hay servicios como asistencia al viajero de Universal Assistance y Assist Card. Para aquellos que necesiten empacar sus maletas o necesiten retirar efectivo, la terminal cuenta con servicios de embalaje y cajeros automáticos de Banco Nación. Es importante destacar que toda la terminal posee servicio de wifi gratuito e ilimitado.

El sueño del techo propio "se voló" con el primer viento de Comodoro: demandó a la constructora, cobrará una indemnización, pero ¿se hizo justicia?

Luego de pasar migraciones en el Zeppelin, se encuentra la nueva tienda del Duty Free Shop de más de 1100 m2, lo cual, sumado a las tiendas ya existentes en arribos y partidas, totaliza más de 6000 m2 destinados a productos libres de impuestos con las mejores marcas y surtido.

Ezeiza ahora es un aeropuerto más grande, más conectado, más moderno, más ágil y con más servicios.

Acerca de Aeropuertos Argentina 2000

Aeropuertos Argentina 2000 nació en el año 1998 con el objetivo de desarrollar y operar terminales aéreas en el país, constituyéndose en uno de los mayores administradores privados del mundo con 35 aeropuertos en operación.

Hoy cuenta con más de 2500 empleados que trabajan con el objetivo de cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad en servicios y en seguridad, los 365 días del año. Desde el inicio de la concesión realizó obras de gran envergadura y modernización en los principales aeropuertos del país, incorporando tecnología de última generación. Asimismo, contribuye con el desarrollo social, económico y cultural, convirtiéndose en un referente regional e internacional de la industria aeroportuaria. Su propósito es facilitar la conexión de personas, bienes y culturas para contribuir a un mundo mejor.

Para cuidar el bolsillo: estos alimentos podrían "rendir" más que un plazo fijo en los próximos meses

Aeropuertos Argentina 2000 es parte de Corporación América Airports, compañía que opera y administra 53 aeropuertos en 6 países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.

Más información en: www.aa2000.com.ar