SI SASTRE NO ACEPTA SER EL VICE, SE VIENE UN PLAN B ULTRA TRANSVERSAL?

Pese a que el intendente Juan Pablo Luque anunció la semana pasada que está cerca de cerrar un acuerdo para unificar la fórmula conjunta con Ricardo Sastre, en la que el actual jefe de la ciudad encabezaría la lista para la gobernación y sería acompañado por el madrynense en un nuevo período como vice gobernador, algunos no dejan de pensar en un Plan B.

Es que más allá del optimismo para articular un proyecto conjunto entre ambos aspirantes, las condiciones que habría puesto Sastre para aceptar el número 2 lo ubicarían en una situación de duda para seguir en carrera. Si ese fuera el caso, el nombre que más se menciona y que no desagrada a algunos es el de Damián Biss. ¿El presidente de la UCR provincial? El mismo. Tal como anticipó ADNSUR en su columna del domingo 2 de abril, es una alternativa que hoy se maneja con seriedad, más allá de que el camino no sería sencillo.

La cercanía transversal ya había sido mencionada en este espacio, sólo a nivel de rumor de pasillo, sobre fines del año pasado, cuando voces cercanas al intendente de Comodoro ponderaban especialmente la buena relación que “Juan Pablo tiene con Damián”. Claro que el propio intendente de Rawson se permitió recoger el guante en aquella oportunidad y devolverlo con elegancia, amabilidad y hasta con una sonrisa: “Si Juan Pablo quiere integrarse a nuestro proyecto y acompañarme como vice, será bienvenido”, bromeó en aquella oportunidad.

UNA APUESTA A ROMPER JUNTOS POR EL CAMBIO

Lo cierto es que en las últimas semanas, lo que podría haber sido leído como un chiste propio de la buena onda entre ambos intendentes, comienza a sonar con fuerza en los laboratorios que se encargan de los armados electorales. La opción de Biss como candidato a vice del intendente comodorense le cierra a varios, en base también a lo que se avizora como un acuerdo casi imposible de alcanzar entre el intendente de Rawson y el otro pre aspirante de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres.

‘Nacho’, vale recordar, ya avisó su decisión de anunciar a su compañera de fórmula y a todos los integrantes de su lista de diputados provinciales a más tardar en mayo, a la espera de ver si Biss mantendrá su aspiración a la gobernación, para enfrentarlo en una interna.

Desde esa perspectiva, la apuesta del Frente de Todos apuntaría no sólo a cerrar una fórmula potente y transversal, sino también a romper Juntos por el Cambio. La posibilidad de una alianza con un candidato justicialista demandaría que la Convención de la UCR apruebe ese puente, o bien Biss debería renunciar a su cargo como presidente del Comité Provincia. ¿Llegarán a tanto? Por ahora, la versión suena en ámbitos políticos donde se toman decisiones.

¿UN REACOMODO DE LA POLÍTICA?

Para un veterano conocedor de la política provincial, la posibilidad de una alianza entre un dirigente peronista como Luque y un radical como Biss no suena descabellada. “Hay reacomodos que se están dando en todo el país, a partir de las opciones neoliberales más fuertes y conservadores –explicó-. Entonces hay sectores del radicalismo puro, que no quieren seguir adelante en su alianza con el PRO; y sectores del peronismo puro, que no responden tanto al kirchnerismo, que empiezan a hacer este tipo de puentes. No sé si ya se dará en esta elección, pero es algo que tranquilamente podría empezar a verse en los próximos años”, evaluó.

CÓMO ME VOY A IR, SI SIEMPRE ESTOY LLEGANDO

Algo así como la frase de Pichuco Troilo en “Nocturno a mi barrio”, aunque no tan poética, fue el mensaje con el que intentó llamar la atención el gobernador Mariano Arcioni, en su reunión de gabinete, durante la semana pasada. El mandatario provincial estuvo algo enojado con sus colaboradores y luego de su cumpleaños (el 2 de abril), convocó a su gabinete el lunes 3, con un tono más calmo pero con una orden precisa: “no podemos parecer un gobierno en retirada, hay que seguir trabajando cada día como si continuáramos después del 10 de diciembre”, habría sido el mensaje. Es que todavía quedan muchos meses por delante y, según trascendió, vio actitudes que no le gustaron. En ese plano, reiteró el reclamo de austeridad en el manejo de los recursos y renovó la exigencia para “hacer territorio”, ya que quiere a los ministros recorriendo la provincia.

Al parecer, el gobernador no quiere atravesar el síndrome del mandatario sin reelección, aunque por eso se asegura de sostener bajo su mano algunas cartas que le permiten no ser visto, simplemente, como el que está a punto de dejar el juego: la fecha de las elecciones provinciales, que sigue ratificando en línea con las nacionales y la posibilidad de encabezar la lista de diputados nacionales, por ejemplo, son dos activos que cuida con recelo.

EL REGRESO DE DE LA VALLINA AL CONCEJO DE TRELEW LE RESTA UN VOTO MÁS A MADERNA

El regreso de Sebastián De La Vallina al Concejo Deliberante de Trelew, luego de algunos meses como subsecretario de Servicios Públicos de la provincia, trajo una confirmación no muy agradable para el intendente Adrián Maderna: es que su ex secretario conformó un bloque propio, al que denominó ‘Generación Patriótica’, vinculado a la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Enrolado en el ‘albertismo’ y cada vez más alejado del madernismo, De La Vallina profundizó el panorama cada vez más adverso para el intendente trelewense, dentro del Poder Legislativo de la ciudad. Hay que remontarse casi a la pre historia para recordar que De la Vallina llegó al Concejo acompañado a Maderna en su lista de concejales. El regreso del concejal fue objeto de discusiones, ya que hoy también cumple funciones como ejecutivo en un grupo empresario que maneja medios de comunicación, pero el edil descartó que hubiera algún tipo de incompatibilidad.

EL PICH NO ROMPE CON EL PLICH DE TREFFINGER

Tras confirmar nuevamente que el actual concejal Omar Lattanzio será pre candidato a intendente de Comodoro Rivadavia por el PICH (Partido Independiente de Chubut), el vicepresidente de la mesa ejecutiva de esa organización, Rubén Paillacar, aclaró que todavía no está descartada una alianza con el PLICH (Por la Libertad Independiente de Chubut), que lleva como candidato a gobernador a César Treffinger.

“Nosotros lo hemos presentado como candidato a Lattanzio y puede haber generado confusión, en realidad es un pre candidato –aclaró el dirigente, ante la consulta de esta columna-. La presidenta del partido, Andrea Toro, dijo que no era así, porque no tenía la información (estaba de vacaciones cuando se hizo la presentación y yo estaba cargo del partido), pero en realidad ya está aclarado. Por ejemplo, si hubiera otra postulante, tendrían que ir a una interna, pero yo validé esta presentación como vicepresidente del partido, ante la presentación por parte del consejo de localidad del partido en Comodoro”.

En igual sentido ,Paillacar aclaró que se mantiene la posibilidad de una alianza con el partido ‘Ciudadanos por Chubut-PLICH’, que postula a César Treffinger como gobernador de Chubut. “Puede que ellos quieran presentar otro pre candidato para Comodoro y en ese caso iríamos a una interna, pero creo que Lattanzio tiene una alta adhesión y es un excelente candidato”.

EL APOYO A “LA ESPERANZA DE MILEI”

Para enfatizar su postura, Paillacar añadió que el PICH llevará como aspirante a gobernador al empresario comodorense, si bien todavía falta formalizar la alianza. “Para nosotros, César es un buen candidato, porque hace tiempo queremos trabajar en política de una manera distinta a la tradicional. Esta es nuestra oportunidad, para representar de un modo distinto a los intereses del pueblo. En ese camino, a nosotros nos parece bien lo que está haciendo Milei, que es nada más ni nada menos que diferenciarse de la casta política. Hoy estamos alineados, porque a los otros partidos ya los conocemos a todos. Milei es una esperanza, vamos a ver cómo se resuelve todo”.

ROMERO INICIARÁ UNA DEMANDA CONTRA LUQUE Y LINARES

Tras las usurpaciones de tierras en la zona norte de Comodoro y las acusaciones que cruzaron desde el oficialismo local hacia la diputada nacional Ana Clara Romero, por atribuirle algún grado de responsabilidad en las ocupaciones que se llevaron adelante, la ex concejal anunció su decisión de iniciar acciones legales contra el intendente y el senador Linares:

“A partir de las calumnias y falsedades de ambas denuncias, tanto de Juan Pablo Luque como de Carlos Linares, advertí que iba a tomar acciones judiciales, ya envié las dos cartas documento intimándolos a ratificar o rectificar sus dichos y el próximo paso es querellarme en función de esas acusaciones falsas en mi contra, con total saña y malicia”, aseguró la también candidata a intendente, según publicó El Comodorense.

“Lo hacen un poco porque están desorientados, otro poco atemorizados y otro más porque claramente están acostumbrados a la impunidad, y nosotros no se lo vamos a dejar pasar”, evaluó Romero, quien advirtió que si no se rectifican en sus dichos, tanto el intendente como el senador deberán responder en la justicia por sus dichos.

CARLITOS SE MANTUVO EN SUS DICHOS Y DOBLA LA APUESTA CONTRA ANA CLARA

La respuesta de Linares llegó por Twitter y lejos de volver atrás, mantuvo sus dichos: “Ratifico lo que dije”, comienza expresando el actual senador. “Tu cercanía con personas o parientes detenidos en las usurpaciones me permiten dudar de quién puede estar detrás. Me parece bien que si no tenés nada que ver lo aclares”, señala el senador. Y le recuerda que todavía está pendiente la invitación a debatir, planteada el año pasado.

Desde su entorno sostienen que si “le Romero le inicia una querella a Carlos, será porque tiene tiempo de hacerlo, o porque es abogada. Pero él hizo referencia a una foto con una de las personas que resultó hermano de uno de los detenidos en el desalojo. ¿Será una casualidad? Puede ser, como también es casualidad que el abogado defensor del chofer que agredió al ministro Sergio Berni en Buenos sea candidato del PRO. Son puras casualidades”, ironizaron.

De todos modos, cerca del ex intendente también reconocen que el propio Linares apareció abrazado en una foto, de años atrás, con el mismo dirigente barrial al que ahora le enrostran cercanía con Romero y las usurpaciones. “Son cosas distintas –respondieron-. Carlos no va a negar que lo conoce a Antisoli, que hoy tiene problemas más bien de tipo personal con Juan Pablo, pero acá pasó otra cosa y está muy claro cuáles fueron las motivaciones para las usurpaciones de tierras”.

DÓLAR PETRÓLEO, AHORA QUE LO PIDE VACA MUERTA…

Desde Juntos por el Cambio Chubut se mostraron exultantes con la propuesta del gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, para reclamar a Nación un tipo de cambio diferencial para las exportaciones de petróleo, algo que desde las bancas chubutenses en el Congreso promovieron en su momento el diputado nacional Matías Tacetta y el senador Ignacio Torres. Aunque lograron el entusiasmo del gobernador Arcioni y su ministro de Economía en aquel momento, la iniciativa no obtuvo acompañamiento desde el justicialismo y se diluyó rápidamente frente a la tácita negativa nacional, frente a las urgencias de la macro economía y con los oídos siempre mejor orientados hacia el reclamo de la patria sojera, que es por otro lado la que explica el mayor movimiento de exportaciones del país.

Sin embargo, ahora el planteo proviene desde el corazón de Vaca Muerta y podría, por varias razones, llegar a ser escuchado en el Ministerio de Economía, en particular porque Neuquén necesita seguir exportando el petróleo que produce junto al gas, ya que no hay capacidad para procesarlo totalmente en el país, ni tampoco una demanda equivalente a esos altos volúmenes.

Un problema de mercado generó la caída de precios que recibe el crudo de Vaca Muerta por los barriles exportados, de allí que el gobernador Omar Gutiérrez salió a plantear la posibilidad de que se fije un tipo de cambio diferencial, que llamó “dólar OFEPHI”, para que las provincias productoras (y en especial la suya) obtengan un mayor rédito por las ventas externas de petróleo.

Aunque en esencia la propuesta es similar, no parece tan lineal que “Gutiérrez haya apoyado el proyecto de los legisladores chubutenses”, como reflejaron las entusiastas gacetillas de prensa. Más bien, el neuquino salió a plantearlo ahora porque le aprieta el zapato, pero no hubo mucho apoyo cuando en agosto, en el marco de la Expo Oilg&Gas neuquina, se presentó la iniciativa legislativa y la OFEPHI la trató en su agenda de temas, pero sin avanzar, en aquel momento, con mucho entusiasmo sobre el tema.