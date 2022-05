Pais: “Este cambio en ganancias no beneficia a los trabajadores petroleros”

El también diputado provincial explicó que el principal inconveniente hoy para los asalariados petroleros se da por la alta incidencia que tiene el cobro de horas extras en sus haberes, particularmente para quienes se desempeñan en operaciones especiales.

“Se está llegando a un punto en el que a algunos no les resulta conveniente realizar determinada cantidad de horas extras y suben de escala, por lo que deben pagar el impuesto. Lo que plantean los dirigentes sindicales es que así como hay incentivos para las operadoras, para producir más, desde los gremios también se reclama un beneficio para los trabajadores, a quienes se los convoca a colaborar y trabajar más horas para aumentar la productividad”, indicó Pais, en diálogo con Actualidad 2.0.

Petroleros paran por la asunción de Ávila al frente del sindicato por tercer mandato consecutivo

“Esta novedad que dio a conocer el gobierno no beneficia a los trabajadores petroleros, aunque sí es una adecuación necesaria para los trabajadores en general. Tampoco es un beneficio, porque los salarios se van ajustando a la inflación, no es que haya un incremento del salario –razonó-. Por eso se explica la vehemencia en el reclamo que hizo Sergio Massa ante el ministro Martín Guzmán, porque incluso el ministro pretendía elevar el piso pero más adelante y no durante este mes”.

Pais insistió en que el problema del impuesto a las gancias en los salarios petroleros se vincula a la incidencia de las horas extras, por lo que enfatizó que los trabajadores del sector, que deben pasar en algunos casos días alejados de sus familias, sean retribuidos equitativamente.

"Loma" Ávila reasumió su cargo y conducirá el Sindicato de Petroleros Privados por cuatro años más

“Si bien los trabajadores podrían negarse a realizar esas horas extras, la industria no está preparada para reemplazarlos”, evaluó. De igual modo, reconoció que si bien se planteó desde el sindicato que las operadoras absorban el costo del impuesto, mientras se tramita una ley específica en su favor, se mostró escéptico respecto del resultado.



“Fue planteado, pero de ahí a que se lleve a cabo, requiere de negociaciones. Primero se tratará de agotar la instancia política y legislativa, para ver si se logra una solución definitiva. Ya hay un antecedente, cuando se sancionó la ley 26.176, que dejó exentos algunos rubros que son comunes a todos los convenios colectivos de la actividad. Esto ocurrió en el año 2006 y seguramente requiere algún tipo de adaptación”.