El decreto que presentó este martes el gobierno nacional es un desprendimiento del proyecto de ley que impulsó el año pasado y no avanzó en el Congreso de la Nación, por lo que ahora busca incentivar inversiones a partir de la libre disponibilidad de un 20% sobre el volumen de producción de petróleo o gas que se incremente, tomando como base de comparación las curvas del año pasado. Para Chubut podría significar un estímulo para intensificar la perforación, algo que podría observarse sobre fines de este año.

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, analizó en términos positivos el posible impacto del decreto que presentaron el ministro Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández en la mañana de este martes ante empresas y representantes de gobiernos provinciales y sindicales del ámbito petrolero.

Petroleros paran por la asunción de Ávila al frente del sindicato por tercer mandato consecutivo

“Tenemos que ser claros y en el caso de Chubut tal vez no promueva una eclosión de producción, pero es una herramienta más para estimular la suba de más equipos de perforación –confió, en diálogo con ADNSUR-. Creo que los efectos podrían empezar a notarse más sobre fines de año, a partir de una mayor actividad”.

La norma prevé que las operadoras que incrementen su producción en petróleo obtendrán un 20%, sobre cada barril que se produzca por encima de lo extraído el año pasado, mientras que para la producción de gas el porcentaje se elevaría al 30%.

Paralelamente, “esto se transfiere también hacia empresas de servicios –explicó el ministro chubutense-, porque también tendrían un cupo de libre disponibilidad sobre la renta obtenida. Por ejemplo, si la empresa de servicio necesita importar un perforador, podrá disponer de una parte de la renta generada para remitir a su casa matriz, aunque ese porcentaje todavía no está esclarecido”.

"Loma" Ávila reasumió su cargo y conducirá el Sindicato de Petroleros Privados por cuatro años más

La norma apunta a sortear las restricciones que hay en el país para acceder a los dólares requeridos por la actividad, tanto a la hora de importar insumos como al momento de prever la rentabilidad y la remisión de utilidades hacia las casas matrices de las compañías internacionales.

Aunque hoy las posibilidades de lograr incrementos de producción de forma acelerada están centradas en Vaca Muerta, la presentación del decreto aludió también específicamente a premiar la mayor actividad en áreas de baja productividad, entre las que se cuentan muchos yacimientos del golfo San Jorge.

El presidente de YPF participó del acto de asunción de Avila

“Habrá que ver cómo se reglamenta el decreto, pero para nuestra zona esto puede ser importante para incentivar la incorporación de equipos, que pueden ser de work-over pero principalmente de perforación –añadió Cerdá-. Nosotros hemos pedido especialmente que se contemple a los yacimientos convencionales y que se tome como línea de base para comparar el incremental, lo producido durante el año 2021”.

Otra salvedad del decreto es que los incrementales de producción deben destinarse al mercado interno, para reducir el déficit de combustibles y de gas, pero no tendría impacto para incentivar la exportación de hidrocarburos, un ítem en el que Chubut es uno de los principales protagonistas.

Perspectiva no convencional en El Tordillo

El ministro chubutense fue cauto a la hora de hablar de los resultados de un pozo que Tecpetrol está ensayando en El Tordillo, más allá de algunos trascendidos que dan cuenta de una existencia importante de recursos no convencionales. Aunque la formación D-129 es conocida en la región y ya tuvo perforaciones desde el año 2014, en las últimas semanas se generaron especulaciones demasiado optimistas sobre el hallazgo en esas áreas.

Arcioni elogió a Ávila: “Dirigentes como 'Loma' saben acompañar en los momentos más difíciles"

“Sabemos que en el segundo pozo que hizo Tecpetrol se hicieron algunos punzados meses atrás, en el inicio de la formación D-129 y esto arrojó resultados favorables, con manifestaciones de petróleo muy liviano, de 43 grados API, es decir similar al de Vaca Muerta –indicó el funcionario provincial-. Sin embargo, hay que ser cautos, porque la compañía todavía está evaluando los resultados, con distintas pruebas que muestran variaciones, por lo que una vez que tengan un diagnóstico general de esos resultados, evaluarán la conveniencia de hacer una campaña exploratoria, con más perforaciones, para analizar la viabilidad de la puesta en producción”.

Los resultados sobre manifestaciones positivas en la formación no convencional no son nuevos, pero lo que se ha reflejado en otras oportunidades es que dicha existencia no era suficiente para que una futura explotación fuese viable económicamente. Por ello, el funcionario opinó que lo mejor es esperar a que los resultados finales terminen de confirmarse.