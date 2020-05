COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario general de Petroleros Jerárquicos, José Lludgar, advirtió que la situación es muy delicada, pero confió en que se podrá sostener el pago de salarios y el mayor número de puestos de trabajo en el marco de la crisis actual.

Tras la reunión remota mantenida con el nuevo CEO de YPF, en la que participó junto al gobernador Arcioni y el intendente Luque, Lludgar detalló que “fue una conferencia importante, por todo lo que puede venir. Creo que hay muchas cosas que se tienen que resolver y será fundamental por lo que viene en los próximos 60 días. Se está hablando de prorrogar el acuerdo, pero lo que no podemos negar es que hay empresas que están en una situación muy difícil. Más allá de que haya un decreto (en referencia al barril criollo, que además prohíbe los despidos) el problema es que no hay liquidez. Y cuando no se presta un servicio, es muy difícil poder cobrarle a alguien. Hay empresas que en el contexto nacional están muy complicadas, como EDVESA o San Antonio”.

En ese marco, Lludgar citó a su par sindical, Jorge Ávila, quien durante la reunión dijo que “todos debemos ceder un poco, lo dijeron Jorge y el gobernador Arcioni. Aquí todos hemos cedido algo: los trabajadores, también cedió el sector empresario, pero nos preocupa mucho lo que viene. No sé si van a quedar todas las empresas que funcionaron hasta ahora. Nosotros estamos trabajando para que quede la mayor cantidad de empresas posibles, porque esto significa empleo genuino para el momento en que esto cambie y podamos volverá trabajar”.

El dirigente no dudó en reconocer, ante la pregunta de si desaparecerán empresas de servicio, que será así: “Ojalá me equivoque, pero la realidad es ésta y no puedo desconocerla. Creo que hay riesgos y uno no puede mirar para otro lado: si esto no cambia, hay muchas empresas que están en riesgo”.

De cara al salario de mayo, que debe pagarse a principios de junio, admitió también que algunas no podrían cumplir el pago del 60 por ciento de los salarios, según se acordó en el convenio suscripto entre los sindicatos y las cámaras de operadoras y servicios especiales.

“Nosotros vamos por el garantizado –señaló Lludgar, en referencia al mínimo que deben abonar las empresas a trabajadores que no cumplieron tareas en los últimos 60 días-. Lo que estoy diciendo es que tal vez no todas lo puedan cumplir; esto quedó reflejado el mes pasado en Santa Cruz, donde se rechazó el acuerdo del 60 por ciento, pero después algunas empresas terminaron pagando un 30 por ciento. Entonces no estamos ajenos a la realidad, porque tampoco puedo decir lo que no corresponde. Lo que estamos haciendo con Jorge, junto al gobernador y el intendente, es que haya la mayor cantidad de trabajadores posibles percibiendo al menos el 60 por ciento, pero también estoy viendo todas las dificultades que hubo en estos dos meses y la realidad de la industria en todo el país”.

Finalmente, reiteró que el objetivo de los próximos días será prorrogar el acuerdo que dé garantías para la continuidad de puestos de trabajo, en aquellos casos en que la actividad continúe sin normalizarse.