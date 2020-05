COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de la Cuenca del Golfo San Jorge, Ezequiel Cufré, trazó un panorama de la actual situación de la producción petrolera en el país y en Chubut en particular, analizó los efectos de la medida nacional de implementar un barril criollo de referencia a 45 dólares y, en este contexto, consideró que la discusión de la diversificación productiva viene desde hace al menos una década.

Cufré, ex ministro de Hidrocarburos del Chubut, planteó en este sentido que la provincia cuenta con actividades en desarrollo que, sin embargo, no se enmarcan en políticas concretas por las cuales se puedan discutir “el método y el agregado de valor”, indicó. En ese mismo marco, aseguró, debe darse la discusión sobre la actividad minera.

¿Qué conclusión sacó de la reunión por videoconferencia con el gobernador Arcioni y el nuevo titular del Banco del Chubut, la semana pasada?

La reunión fue auspiciosa, interesante. Destacamos que haya identificado al sector como de importancia como estrategia del Banco para acompañarnos, más en este proceso complejo. Valoramos mucho que, en su primera agenda, el presidente del Banco del Chubut haya querido reunirse con nosotros. En la reunión contamos un poco la historia de la relación, porque el sector tiene mucha relación con el Banco, y analizamos propuestas a futuro para trabajar en el marco de esta coyuntura de falta de actividad. Estamos agradecidos y valoramos mucho esa agenda.

¿En qué medida la crítica situación del sector petrolero deriva de condiciones que se daban antes del coronavirus y cuánto proviene de este contexto?

En el sector se venía produciendo una breve pero continua disminución de la actividad. Existía una situación preexistente y que se debía, principalmente, al problema de precio en el orden internacional, y a un retraso en el precio del surtidor que venían planteando los diferentes sectores de la actividad hidrocarburífera como necesario resolver para dinamizar la industria. Pero el nivel de detenimiento de la actividad económica en el país que está produciendo la medida de cuarentena para evitar el Covid 19, y la emergencia sanitaria en la que estamos, es la principal razón del gran impacto que está teniendo la actividad. Prácticamente a nivel país no hay un solo equipo de perforación perforando y se debe a la falta de demanda, principalmente de combustible, que ha producido un sobre stock de petróleo a nivel nacional. No hay un solo tanque que no esté ocupado por petróleo, que espera ser refinado. Esto está provocando que haya una actividad nula, sobre todo en la Cuenca del Golfo San Jorge, y que está afectando una enormidad. La mayoría de las empresas en el mes de abril no emitió una factura. Y se va repetir en mayo con mayor crudeza.

¿En qué beneficiará el barril criollo a 45 dólares a las empresas que nuclea la Cámara que encabeza?

Creo que no va a traer una solución en lo inmediato. Sí para un actor de la mesa, que son las provincias productoras, ya que le ponen la referencia para la liquidación de regalías y sabemos, particularmente en nuestra provincia, que las regalías son un factor importante en el presupuesto. Que esté definido a 45 dólares es muy importante porque va a traer mucho oxígeno y va a ayudar a que no se vean deprimidos los ingresos. Ahora, la fijación de precios en este momento no se traduce en dinamismo en el sector, no produce actividad, precisamente porque sobra petróleo en el país, está sobre stockeado, no se vende combustible. Por lo que fijar precio, y virtualmente, no va a traer una solución. Lo que sí destaco es que, como novedad, el actor Estado se puso de lleno en la mesa petrolera y definió en el marco de dos crisis, la del precio internacional y la de la pandemia, el precio. Después del libre mercado, donde el Estado no quiso intervenir, este Estado interviene fuertemente en la principal variable y abre el juego, por lo que todos los demás actores van a empezar a discutir las diferentes variables. Nosotros pretendemos actividad, y solo nos interesa la actividad. Es el único método a través del cual se pueden resolver las diferentes situaciones. Los trabajadores vienen demandando mantener las fuentes de trabajo y las operadoras demandarán precio, principalmente en el surtidor. Bueno, hoy el actor Estado es el gran jugador, el que va a definir todas estas variables y se abre esa mesa de acá para adelante. Así que hay una gran expectativa en cómo se va articular esa mesa de diálogo.

¿Está de acuerdo con aquellos que plantean que esta crisis deja en evidencia la necesidad de que Chubut diversifique su producción?

No. Esta es una discusión de los últimos 10 o 15 años. No creo que sea fruto del Covid que se deje en evidencia esta situación. Es muy necesario que la provincia pueda diversificar su economía. Ahora, también interpelo a qué definimos como diversificación de la economía. La provincia del Chubut tiene una economía muy interesante de los sectores productivos y con un sesgo muy extractivista. Hay petróleo, pesca, aluminio; tiene su parte agrícola ganadera interesante, exportamos cerezas, se está desarrollando la uva, hay un montón de productores de cerveza. Ahora, ¿en el marco de qué políticas se está desarrollando esto? ¿Qué les falta a estos sectores para producir el famoso agregado de valor para exportar, para crecer interiormente? Eso no se está discutiendo. Por lo tanto, creo que le falta una madurez a la parte productiva, de discusión de los actores propios de la producción y que son los que fundamentalmente deben dar ese debate, para analizar otra posibilidad de diversificación.

La minería, por ejemplo, ¿estaría entre esas alternativas?

Claramente la minería es una de esas posibilidades. Tenemos una provincia vecina con la cual compartimos la Cuenca del Golfo San Jorge, Santa Cruz, que tiene a la minería plenamente desarrollada. Es el principal productor del país, y el principal exportador de material. Y, pese a tener la actividad hidrocarburífera muy disminuida en los últimos 4 años, ha generado un superávit muy interesante que debemos ver. Y la razón se explica principalmente en la industria minera. Por supuesto que esa industria debe ser discutida, pero en el marco de lo que decíamos antes: qué tipo de diversificación, qué tipo de producción, a través de qué método. Porque tenemos actividades muy interesantes que se están desarrollando en la actualidad y, sin embargo, no discutimos el método, la forma y el agregado de valor. Por eso, llamo a la reflexión por las dos cuestiones.