BUENOS AIRES - El secretario general del sindicato Petrolero de la cuenca Austral, Marcelo Turchetti, manifestó que si no se mueve la economía y la producción, “el barril criollo no sirve de nada”, al tiempo que citó los dichos del presidente de YPF, Guillermo Nielsen, quien en las últimas horas tomó distancia de la medida y manifestó que la principal petrolera del país tiene stock hasta fin de año, por lo que no necesitará comprar crudo a terceros.

Las expresiones del presidente de YPF, Guillermo Nielsen, fueron publicadas por diario Río Negro, al seguir la exposición del ejecutivo en un foro del Instituto de las Américas. En ese marco había afirmado que si bien tendrá un efecto para los ingresos por regalías de las provincias, en la prática la empresa que él preside no necesitará comprar crudo a terceros “muy posiblemente hasta fin de año”.

“Si comprás crudo a terceros tenés que pagarlo a 45 dólares el barril y es un cambio importante, pero nosotros tenemos más petróleo acopiado que el que vendemos y por eso YPF no va a comprar petróleo a terceros muy posiblemente hasta fin de año”, citó el mencionado diario, que participó en el prestigioso foro internacional, a través de su equipo de ‘Energía On’.

“Si bien YPF es una empresa de mayoría estatal, somos una empresa privada y no somos formadores de las leyes sino que tomamos y aplicamos las leyes que dicta el gobierno”, señaló Nielsen, provocando sorpresa en ámbitos políticos y empresarios.

Turchetti: “¿A quién se lo vendemos?”

En declaraciones a Tiempo Sur, el dirigente MarceloTurchetti acordó que la medida del precio de referencia para el barril de petróleo era necesaria, pero advirtió que al no tener consumo real, la medida podría no ser efectiva: “Los límites de capacidad de almacenamiento están a full, se está cargando a los barcos y se los tiene flotando en el océano. Vamos a tener el barril de petróleo a 45 dólares, pero si no tenemos a quién vendérselo, ¿qué hacemos?”, se preguntó.

“Las empresas no van a reactivar si no hay consumo, esa es la realidad. Si no tienen ventas, no van a reactivar fractura, perforaciones nuevas, ni convencional ni no convencional”, indicó.