RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Hidrocarburos de la Chubut, Martín Cerdá, se refirió esta mañana, luego de la conferencia diaria del Comité de Crisis Provincial, a la preocupante situación que atraviesa la actividad petrolera a nivel provincial y nacional, tanto por la baja del precio del barril como por la caída de la demanda mundial.

Al respecto, el ministro manifestó que “la actividad petrolera viene sufriendo no sólo la crisis de la pandemia COVID-19, sino también por la baja que está sufriendo hoy el barril de petrolero”, y sostuvo que se trata de “una baja que nos lleva a encender varias alertas con mucha preocupación”.

Caída de la demanda

“Al no haber consumo de combustible debemos monitorear la producción, porque como mencionaba el Gobernador, si hay que cerrarla van a caer los ingresos por regalías. Estamos en alerta, pero hay que recalcar que no la hemos parado”, indicó Cerdá, afirmando que “se están haciendo esfuerzos para que eso no suceda, buscando alternativas para que se pueda exportar más. Tenemos la esperanza de que se puedan ir habilitando las actividades que permitan llevar un poco de consumo y ver cómo atravesamos esta situación en estos días”.

En esa línea, el funcionario provincial explicó que “en términos de producción, tenemos la capacidad de almacenar en nuestra Cuenca unos 280 mil metros cúbicos, que es la capacidad que tiene nuestra terminal marítima, donde se cargan los barcos para el mercado interno o para exportación”, y subrayó que “el jueves a la terminal le quedaba un día y medio de producción, lo que es muy poco, pero tuvimos la bendición de que atracaron dos barcos importantes que cargaron para llevar tanto a nuestro mercado interno como al externo, lo que hizo que no se tenga que parar la producción”.

“Estamos en un límite; la operadora YPF anunció días atrás que su consumo de combustible cayó en un 70%. Eso hace que hayan cerrado la refinación en Plaza Huincul. También la empresa Raízen de capital brasilero, que refina petróleo para nuestro mercado, anunció que estaba evaluando parar la refinación”, precisó Cerdá, agregando que “está sobrando combustible y eso hace que no se necesite petróleo, y los derivados también están con las actividades paralizadas”.

Búsqueda de alternativas

Por otro lado, el ministro de Hidrocarburos sostuvo que se está trabajando en conjunto con las operadoras para no cerrar la producción, a lo que se le suma el pecio del barril. “Hoy el precio del barril hace que las inversiones que tenemos en nuestra Cuenca no se puedan llevar adelante. Se está trabajando también con el Gobierno Nacional para tratar de establecer un precio sostén del barril que permita mantener las inversiones y todo lo que conllevan, como el empleo y el trabajo de las PyMEs”, continuó el funcionario provincial”.