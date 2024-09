Las medialunas son un clásico que se puede disfrutar en cualquier momento del día, ya sea en un desayuno acompañado de café o como un snack a media tarde. La mejor parte es que puedes preparar estas exquisitas medialunas en la comodidad de tu casa.

La receta es bastante sencilla y no requiere de técnicas complicadas, lo que la hace accesible para todos, incluso si no tenés mucha experiencia en la cocina. Además, los ingredientes son fáciles de encontrar y no suponen un gran gasto, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan saborear algo rico sin complicarse demasiado.

INGREDIENTES

-500 gramos de harina 0000

-100 gramos de manteca pomada

-100 gramos de azúcar

-1 huevo

-1 cucharada de esencia de vainilla

-1 cucharadita de sal

-100 cc de leche tibia

ELABORACIÓN

Para la masa:

1. El primer paso será buscar un bol. Allí, colocaremos la harina con la manteca pomada, el azúcar, el huevo, la esencia de vainilla y la sal. Vamos a mezclar todo muy bien hasta obtener una masa homogénea. En caso de qu masa esté muy seca, hay que incorporar un poco de leche tibia.

2. Vamos a formar una bola con la masa y colocarla en un bol engrasado. Taparemos el bol con un paño y dejar leudar en un lugar cálido durante una hora aproximadamente.

3.Una vez que la masa haya leudado, vamos a dividirla en dos partes iguales. Estirar cada parte de masa con un rodillo hasta formar un rectángulo de aproximadamente 20 cm de ancho. Cortar el rectángulo en triángulos de aproximadamente 10 cm de ancho.

4. Enrollar cada triángulo desde la base hacia la punta, formando una medialuna. Colocar las medialunas en una fuente bajo para horno enmantecada y dejar levar las medialunas durante 30 minutos. Pincelarlas con huevo.

5.Precalentar el horno a 180°C. Hornear las medialunas durante 20 minutos, o hasta que estén doradas.

