Sobreseimiento en la causa de Emergencia Climática: “No retiramos la acusación por comodidad, sino por el deber de objetividad”

Este lunes al mediodía se llevó a cano una conferencia de prensa de los fiscales Marcelo Crettón y Adrián Cabral en Comodoro Rivadavia, en el marco de la investigación por fraude al estado durante la emergencia climática que vivió la ciudad en el año 2017 con las inundaciones.

La semana pasada, la Fiscalía dio a conocer que luego de un exhaustivo análisis de los elementos de prueba con los que cuenta para llevar a juicio la causa conocida como “Emergencia climática I” en Comodoro, tomó la decisión de retirar la acusación pública contra algunos imputados y consecuentemente pedir el sobreseimiento de los mismos.

El tribunal que debía realizar el juicio contra empresarios ex funcionarios municipales por presunto fraude al municipio durante la catástrofe climática de 2017 se declaró incompetente para resolver el pedido de la fiscalía, para sobreseer a la mayor parte de los imputados, por lo que pidió que el caso vuelva a la etapa previa de investigación. Ahora, la Cámara Penal deberá resolver si avala ese planteo o le ordena al tribunal que resuelva por sí mismo.

Sorpresa por el pedido de sobreseimiento de funcionarios públicos en la causa Emergencia Climática de Comodoro

Crettón dio detalles de la investigación de la causa y la decisión de dejar el juicio en suspenso. “Se ha solicitado por parte del MPF el sobreseimiento de quienes figuraban como supervisores municipales y dos secretarios, esto fue solicitado luego de un análisis exhaustivo del doctor Cabral”.

“No quiero polemizar con nadie ni con el actual ministro de Seguridad porque cumplimos nuestra función, en cuanto al trabajo del doctor Iturrioz lo respeto pero no lo comparto, por eso dejo sentada esta posición, no es la primera vez que ocurre algo de estas características”, dijo

Emergencia climática: denunciarán a los fiscales por retirar la acusación contra exfuncionarios sospechados de fraude al municipio

“Hemos dado los fundamentos para retirar la acusación y por eso el viernes el Tribunal se ha declarado incompetente y la Cámara decidirá si se retrotrae o le ordena al tribunal resolverlo", agregó.

"Acá no hubo ninguna intención de no hacer un juicio, no es una situación que nosotros de manera cómoda y arbitraria tomamos la decisión, sino que se tomó por un deber de objetividad. No ha habido ninguna otra situación", señaló Crettón.

Asimismo, explicó que "había más de 200 testigos. Quiero dejar en claro que acá no hubo ninguna intención de no hacer el juicio, porque teníamos programado 40 ó 50 días para hacerlo. Esta decisión no se tomó por comodidad, sino por el deber de objetividad. No hay elementos para una condena".