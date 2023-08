La devaluación de este lunes, tras la primera vuelta de las elecciones nacionales dejó un escenario incierto. En una entrevista exclusiva con ADNSUR, Daniel Góngora, integrante de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, brindó detalles para conocer cómo impactará el desconcierto económico en los precios de los juguetes en la ciudad.

En ese marco, explicó que “todo lo que es producto importado está pasando por una variación muy grande”, debido a que los importadores han optado por “cerrar listas”, es decir, directamente “no tienen precios establecidos”. De esta manera, “el comercio se encuentra con que tiene que subir su persiana y atender al público y no sabe si va a ganar o perder, si ese producto lo va a poder reponer o no”, señaló Góngora desconcertado.

JUGUETERÍAS

En el rubro juguetería, “las marcas Marbel y Rotoys -que es plástico inyectado- la materia prima es brasilera”, ejemplificó Daniel.

“Nos tocó una mala fecha, justo previo al dia del niño que no podemos dejar de vender, tenemos compromisos asumidos, tomados para la semana próxima que hay que cubrir, más los gastos fijos. No podemos darnos el lujo de cerrar la persiana y esperar”, aseguró.

El lunes, cuando sea momento de reposición, “veremos si por lo menos salvamos el costo del producto para poder pedirlo y tenerlo nuevamente. Es bastante desalentador el panorama”, reveló el comerciante.

¿Se remarca o se espera?

Ante un desconcierto en la compra y venta de mercadería por una gran incógnita en la lista precios, desde la Cámara de Comercio mantuvieron una reunión y “cada uno expuso su situación, en relación a su rubro”.

“Hay rubros que han tenido listas de precios, actualizaron un 15 o 20 por ciento, y tenés una referencia para tomar. Tampoco podés aumentar por aumentar. Yo por lo menos no lo hago porque manejás una variación en los precios que después no lo podés corregir”, explicó Góngora.

En relación al consumo, indicó que “la gente está comprando si es de necesidad, sino no lo compra porque no sabe si está pagando el precio real tampoco”.

“El lunes recibí mail de la mayoría de los importadores donde decían que no tenían precios. Manéjense y vean como venden porque no hay precios. El rubro está todo el año esperando esta fecha para poder vender. Uno toma compromisos de pago para esas fechas, entonces directamente avisaron que no tienen precios”.

Por estos días, el comerciante aseguró que “no está remarcando” el valor de la mercadería. “No puedo estar con el local vendiendo y remarcando precios al lado y a un costo que yo supongo y que tal vez no sea el costo real del producto”, expresó.

Expectativas de ventas

“Tratamos de que el cliente no sufra tanto el impacto, viene sabiendo que se disparó todo y que algo quiere comprar, tenemos opciones y surtidos para poder ofrecer alternativas”, aseguró.

Respecto a los precios actuales, indicó que “hoy cualquier juguete ronda los $7.000, $8.000 y tenés algún set o juego con varias piezas que llega a los 15 o 20 mil pesos”, detalló.

Como precio promedio, “la gente no gasta más de 10 mil pesos”. Y, si compras dos o tres regalos, “hay que hablar de un gasto de entre 20 y 30 mil pesos”, concluyó.