En esta época del año, transitamos los meses más fríos y muchas medidas de relajamiento ya no resultan las adecuadas como mecanimos de prevención. Las bajas temperaturas favorecen que uno permanezca en el interior de las casas y muchas veces la ventilación no es la adecuada. "No solamente el covid, sino que hay otros virus que están coexistiendo", indicó Teresa Strella.

En diálogo con ADNSUR, la integrante del Ministerio de Salud chubutense resaltó que el testeo "sirve hoy para hacer una asistencia de calidad. Pero a ciencia cierta y lo práctico, es considerar que las vacunas cambiaron la historia de la pandemia".

"Desde hace unos meses podemos dar cuenta que tenemos menos mortalidad por la vacunación y menos personas internadas. De ahora en adelante, hay que tener en cuenta que tenemos que respetar el calendario de vacunación y las medidas de prevención, sobre todo el barbijo y usarlo en lugares cerrados”, remarcó Strella.

En Comodoro un par de zapatillas cuesta lo mismo o más que el alquiler de una casa

🤔 ¿CÓMO SON LOS REFUERZOS DE VACUNAS SEGÚN LAS EDADES?

“A dos años de transitar el plan de vacunación de covid, queda claro que las personas siguen muriendo a consecuencia de este virus y no por las vacunas", sentenció Teresa.

"Cuando leemos los prospectos de los medicamentos, vamos a ver que hay un sin fín de efectos adversos que si yo los leo en su totalidad, no tomaría ni una aspirina. Con las vacunas sucede lo mismo, no decimos que no dan, sino que los eventos graves asociados a las vacunas son menores en 0.0. La verdad vale la pena aplicarse la vacuna”, aseguró.

Instalaron 16 cámaras de fotomultas en Comodoro: cuándo empezarán a funcionar

En relación a las vacunas de calendario de los niños, explicó que “son cuadros pasajeros y luego se resuelven".

La vacunación en la población general es de dos dosis, más dos refuerzos, que serían la tercera y cuarta. Teresa Strella recordó que las personas que recibieron la dosis de Sinopharm y tienen más de 50 años, necesitan dos dosis más una adicional con los dos refuerzos, es decir que recibirán un total de 5 dosis.