Invertir en acciones de una empresa de inteligencia artificial puede ser una alternativa no tan lejana para pequeños y medianos ahorristas. Claro que siempre es necesario un conocimiento previo, la capacitación y el asesoramiento adecuado, pero la creciente divulgación de instrumentos financieros y su modo de operar mediante plataformas al alcance de la mano invitan a asomarse y seguir conociendo las alternativas existentes.

Desde el canal de youtube ‘Inverarg’, el asesor financiero Ariel Mamaní analizó en esta oportunidad algunos de los CEDEARS (Certificados de Depósito Argentino) con mejores perspectivas de crecimiento.

Como se ha reflejado en otros informes de esta sección, estos instrumentos representan una porción de una acción de grandes compañías, que cotizan en Nueva York, a las que puede accederse mediante certificados denominados ‘tikers’, que se compra-venden en distintas plataformas dedicadas a la actividad. Banza, Balanz, Invertir online o Bull Market son algunas de las más populares.

Así, es posible realizar inversiones en grandes compañías, pudiendo operar en pesos y en dólares, mediante operaciones que admiten sumas no necesariamente altas de dinero para empezar a incursionar en este tipo de inversión. Con las precauciones del caso y recordando que en este espacio no se hacen recomendaciones ni se garantizan resultados, vamos a sintetizar en este informe parte de la propuesta de algunos de los CEDEARS a los que el experto sugiere prestar especial atención.

UN CEDEAR PARA GANAR CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Una de las compañías destacadas por el analista fue Accenture, cuyo ticker se denomina ACN, una empresa de tecnología que se ha desarrolla especialmente en el último tiempo en base a inteligencia artificial. En su evaluación, el experto ponderó con grandes posibilidades de que continúe subiendo su valor.

“Una de las ventajas de ACN es su baja emisión de deuda -precisó-, porque las empresas son como la personas y si alguien usa mucho su tarjeta de crédito o toma mucho crédito en el banco, lo más probable es que termine sin poder afrontar esas obligaciones. Una empresa en esa circunstancia puede quebrar o desaparecer”.

Al evaluar puntualmente el caso de esta empresa, dijo que desde el año 2015 nunca emitió deuda de corto plazo, ni siquiera en la época de pandemia, mientras que si bien hizo emisiones de largo plazo, fue por sólo 700.000 dólares, que “para este tipo de empresa es bastante poco”, según expresó.

“En 2023 y 2024 sí emitió deuda, pero sigue siendo muy bajo para este tipo de negocios y cada vez gana más plata -aseguró-, sin necesidad de tomar deuda. Es tan rentable que usa su propio flujo de dinero para financiar el crecimiento”.

Otro punto favor, evaluó el asesor, “es que la inteligencia artificial ya representa 5% de sus ingresos totales; parece poco, pero pensemos que la I.A se popularizó apenas un año y medio atrás”.

Otro dato a tener en cuenta es la mejora en los márgenes operativos, al reducir sus costos, al tiempo que sugirió también observar cuánto invierte en la recompra de acciones, para mejorar el valor de la compañía reduciendo la oferta, lo que significa ganancias para los tenedores de acciones o, en este caso, de CEDEARS.

“En el año 2015 invertía 2.500 millones de dólares en recomprar acciones y 1.270 en pagar dividendos, pero hoy paga 4.200 para la recompra y 3.350 millones para el pago de dividendos, lo que significa que gana cada vez más plata y te hace ganar a vos”, dijo el youtuber.

Otro elemento a considerar en el análisis es la cantidad de contratos a futuros, además de los precios mínimos, promedio y máximos que puede alcanzar en el futuro, reflejado por expectativas de expertos de Wall Street.

EL CRECIMIENTO DE PAY PAL

Otra de las compañías evaluadas por el asesor fue Pay Pal (ticker PYPL), que tiene una línea de ingresos en constante crecimiento, a través de un indicador conocido como ‘Revenues’.

“Esto no es más que el ingreso que genera una empresa. Por ejemplo, si Coca Cola vende una botella a10 dólares, es el ingreso, pero no significa que sea la ganancia, porque después tiene una serie de costos. Pero para que una empresa gane más, debe crecer el ‘Revenues’ y en este caso ha pasado de 8.000 millones de dólares en el año 2014, a 31.000 millones de dólares en el último año”, detalló.

Otra métrica clave para este tipo de compañía, tratándose de una plataforma de pago o billetera virtual, es el número de transacciones realizadas, al detallar que pasó desde 18 millones en el año 2015, a 5.700 millones de transacciones en la actualidad.

Pese al gran crecimiento, el analista advirtió que la compañía tiene actualmente un precio bajo, por lo que puede ser una oportunidad para invertir en la compra de sus acciones por vía de CEDEAR, ya que a la larga el mercado terminará corrigiendo ese valor.

AUNQUE NO LO VEAMOS, GOOGLE SIEMPRE ESTÁ

El CEDEAR número 3 entre los elegidos por el experto apareció Google (ticker GOOGL), el gigante de la búsqueda en internet que, pese al crecimiento de la I.A, podría cantar como Luis Miguel aquello de “sigo siendo el rey”.

“Se decía que inteligencia artificial lo iba a destronar, pero hoy Google mantiene el 90% del market share, lo que significa que de cada 100 personas que buscan algo en internet, 90 lo hacen con Google, probablemente utilizando Chrome -advirtió-. Las empresas líderes no suelen tener más de 30%”.

Claro que esa posición es lo que ha llevado al gobierno de Estados Unidos a denunciar a Google como empresa monopólica, en un litigio de resultado incierto. El mayor riesgo, sin embargo, no es ése, según advirtió Mamaní, sino la posibilidad de que sea superado como motor de búsqueda.

“El riesgo es que aparezca Microsoft, que es dueña del 50% de OpenAI y sque un motor de búsqueda que supere a Google -evaluó el analista financiero-. Sin embargo, Google desarrolló su propia I.A, como Gemini, que es super potente y terminó posicionándolo como líder también en ese segmento, lo que dejó tranquilos a los inversores”.

La ganancia por operaciones era de 23.000 millones de dólares en 2014, mientras que en la actualidad es de 105.000 millones de dólares. “Es una de las mejores empresas del mundo, por lo que es una interesante alternativa de inversión, según los analistas de Wall Street, con grandes expectativas de crecimiento en su valor en el largo plazo”.

Otro CEDEAR entre las tecnológicas analizadas por el asesor fue Microsof (ticker MSFT), compañía que a su vez es dueña de Xbox, Linkedin y Azure, entre otras.

“Tiene uno de los ingresos más altos y en el último año creció un 33%, gracias a OpenAI, superando el promedio de los años anteriores, que se mantenía por encima del 20%. Gastó 9.000 millones de dólares, entre recompra de acciones y pago de dividendos, pero al mismo tiempo generó unos 20.000 millones, es decir más del doble, en nuevos proyectos. Hay expectativas de crecimiento de un 50%, que no creo que pase en el corto plazo, salvo que haya una suba generalizada de acciones”, evaluó.

En el mismo análisis, detalló que pasó de una ganancia de 30.000 millones de dólares anuales en 2015, a alrededor de 120.000 millones de dólares en la actualidad.

META, DONDE EL PRODUCTO SOS VOS

Entre las compañías tecnológicas no podía faltar Meta (ex Facebook), dueña de casi todas las redes sociales, a excepción de ‘X’, ex Twitter.

“Si bien todas las grandes empresas tienen inteligencia artificial desarrollada lo que hizo Meta fue integrarla a su negocio basado en la publicidad -detalló-. Todas las redes son de uso 100 por ciento gratuito, pero hay que recordar la frase en la que si no pagás por el producto, es porque el producto sos vos. Las empresas pagan para que veas sus anuncios”, precisó.

Lo que hace la I.A en Meta, explicó, es una segmentación mejor por parte del algoritmo, que establece a quién mostrar cada aviso para lograr mejores resultados y respuestas.

“Una de las métricas más importantes, que es el ingreso de usuarios, no para de crecer a partir de la inteligencia artificial que produce mejores resultados en la publicidad -precisó-. Los cascos de realidad virtual son muy competitivos hoy en el mercado, avanzando en el ‘metaverso’, para lo que está invirtiendo gran parte de sus ganancias, generando un flujo de ingresos más grandes a futuro. Ya están trabajando en realidad aumentada en Instagram, para que puedas ingresar y ver una prenda, poder probar si te gusta, en lugar de ir a la tienda”.

Más allá de la caída de ganancias en 2022, tuvo un repunte en 2023 y 2024, con precios por acción de 585 dólares.

Otro CEDEAR evaluado por Mamaní fue el de Mercado Libre (ticker MELI). Tras evaluar los años en que tuvo pérdidas, ponderó el crecimiento experimentado desde 2021, en particular lo servicios financieros de Mercado Pago, que representan hoy 41% de los ingresos de la compañía.

“La empresa está generando lo que los analistas denominamos ‘foso’, que es la ventaja que le da una gran ventaja frente a cualquiera que quiera competirle. Hoy Mercado Libre puede garantizar envíos en horas desde Méjico, por sus centros de distribución, lo que lo diferencia de otras grandes empresas, que no compiten en Latinoamérica”.

Mamaní concluyó que es una buena alternativa de inversión, ya que la expectativa es que su precio por acción, actualmente en 1.700 dólares, crezca desde un mínimo de 3%, hasta un 64%.

En total, son 10 los CEDEARs evaluados por el experto, respecto de las posibilidades de crecimiento en los próximos años, para quienes estén pensando en incursionar en este tipo de inversiones. El video completo, con sus explicaciones y otras opciones para capacitarse o asesorarse, aquí.